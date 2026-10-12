San Giustino, torna “Sapori & Mestieri – Brisce de Corposano”: tre giorni tra castagne, tradizioni e spettacolo

Dal 23 al 25 ottobre il Piazzale della Stazione e Viale Fabbrini ospitano una grande festa d’autunno tra gastronomia, musica, mostre, giochi e iniziative per tutta la famiglia

A San Giustino l’autunno torna a profumare di castagne, tradizione e convivialità. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre il Piazzale della Stazione e Viale Fabbrini saranno il cuore di “Sapori & Mestieri – Brisce de Corposano”, tre giornate dedicate ai sapori del territorio e alle tradizioni della comunità.

Un appuntamento pensato per vivere San Giustino in modo diverso, tra gastronomia, cultura, musica, iniziative per bambini e tante occasioni per stare insieme.

Si comincia venerdì 23 ottobre. Alle 17.30, al Museo del Tabacco, è in programma il convegno “L’importanza di riconoscere i funghi e come cucinarli”. Dalle 18 aprirà invece lo stand gastronomico “Il Ristoro”, mentre alle 19 la serata entrerà nel vivo con la musica live e da ballo dell’Orchestra Un’Aria Nuova. Alle 21, al CVA di San Giustino, spazio anche al torneo di Scala 40.

Sabato 24 ottobre una giornata piena di appuntamenti

Il sabato sarà dedicato soprattutto alla scoperta e alla partecipazione.

Per tutta la giornata saranno aperte le visite guidate a Castello Bufalini, mentre al Cinema Astra si svolgerà il concorso a premi “Arte ad Astra”. Nei Giardini della Stazione spazio alla mostra micologica, agli elaborati del concorso “In Castagna”, ai gonfiabili e alla Luna Park e all’iniziativa “P’anda ’l giro: Pandaraduno”.

Alle 10.30, tra Piazza della Stazione e Viale Fabbrini, è prevista l’inaugurazione della fiera e l’apertura del “Villaggio d’Autunno”, accompagnata dalla banda filarmonica F. Giabbanelli di Selci.

La giornata proseguirà con i giochi popolari, il mercatino dei bambini “Piazzarello”, le visite guidate al museo “I ricordi del passato”, lo show cooking “A scuola di funghi” e la presentazione del libro “Pratombroso” di Alan Rossi.

In serata, dalle 19 a mezzanotte, il palco di Piazza della Stazione ospiterà il concerto dei Ladrones.

Domenica 25 ottobre tra sport, natura e musica

La domenica si aprirà con la Briscia Bike 2026, in programma dalle 8.30 alle 12 in Piazza della Stazione, e con il trekking d’autunno “Su Pi’ Toppi”, con partenza dal Parco Roccolo.

Proseguiranno anche le visite a Castello Bufalini, il concorso “Arte ad Astra”, la mostra micologica, l’esposizione del concorso “In Castagna”, il Villaggio d’Autunno e le altre attività della manifestazione.

Alle 10 è prevista la sfilata di P’anda ’l Giro, mentre alle 11 la banda accompagnerà il pubblico da Piazza Municipio verso Piazza della Stazione.

Nel pomeriggio spazio alle premiazioni dei diversi concorsi, ai giochi popolari, all’esibizione di danza dell’Atelier della Danza, al torneo di briscola e alla musica. Alle 17, in Piazza della Stazione, sarà la volta del concerto dei Charlie Brown, mentre al Cinema Astra si terrà la premiazione del concorso “Arte ad Astra”.

Una festa che mette insieme tanti pezzi della comunità: la gastronomia, gli artigiani, la musica, la cultura, lo sport, i bambini e la riscoperta delle tradizioni.

Tre giorni nei quali la castagna diventa il filo conduttore di un appuntamento che vuole raccontare San Giustino attraverso i suoi sapori e i suoi saperi, valorizzando allo stesso tempo le associazioni, le attività e le persone che contribuiscono a rendere vivo il territorio.

Appuntamento dal 23 al 25 ottobre a San Giustino, in Piazza della Stazione e Viale Fabbrini.