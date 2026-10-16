morrArte 2026, il tempo del colore: CK23 porta l’arte contemporanea tra Morra e Città di Castello

La 26ª edizione della rassegna mette in dialogo le opere di Federica Tondini con gli affreschi dell’Oratorio di San Crescentino e la pittura di Giorgio Vasari nella Cappella Vitelli

L’arte contemporanea torna a incontrare la storia, la memoria e i luoghi del territorio. È questo il filo conduttore della 26ª edizione di morrArte, la rassegna curata da Mario Fondacci, affiancato quest’anno da Francesco Fondacci, e promossa dall’Associazione Artisti a Scuola.

Un progetto che da oltre venticinque anni sceglie di portare la ricerca artistica anche fuori dai tradizionali circuiti espositivi, costruendo un rapporto diretto con le comunità e con luoghi che raccontano la storia dell’Alto Tevere.

Nel corso degli anni morrArte ha ospitato artisti come Nuvolo, Giuman, Agapito Miniucchi e Franco Venanti, proponendo linguaggi e percorsi differenti. Per l’edizione 2026 la protagonista sarà Federica Tondini, in arte CK23, con la mostra “Il tempo del colore”, curata da Francesca Duranti.

Il progetto si svilupperà in due sedi, l’Oratorio di San Crescentino a Morra e la Cappella Vitelli nella Chiesa di San Francesco a Città di Castello, creando un dialogo tra la pittura contemporanea e opere appartenenti a epoche molto lontane.

Da Morra a Città di Castello

La prima inaugurazione è fissata per venerdì 23 ottobre alle ore 17, nell’Oratorio di San Crescentino, proprio nel cuore della 51ª Sagra della Castagna, che dal 23 al 25 ottobre tornerà ad animare il borgo.

La scelta del luogo non è casuale. Alle spalle di Morra, i castagneti rappresentano da sempre una parte importante del paesaggio e della vita della comunità. Ed è proprio dalla natura che spesso prende avvio anche la ricerca di CK23.

Nelle sue opere la natura non viene semplicemente riprodotta. Diventa piuttosto luce, atmosfera, memoria, sensazione, trasformata sulla tela attraverso il colore e il gesto pittorico.

Il percorso dell’artista, sviluppato negli anni attraverso esperienze come Cromoestesia e Il cielo in una stanza, arriva così a questa nuova esperienza, nella quale il colore continua a essere il punto centrale della ricerca.

All’interno dell’Oratorio di San Crescentino le opere contemporanee entreranno in relazione con gli affreschi della scuola di Luca Signorelli.

Un confronto tra linguaggi e periodi storici differenti, senza la ricerca di similitudini o sovrapposizioni, ma con l’idea di lasciare che siano le opere stesse a dialogare attraverso temi universali come la luce, la materia, lo spazio e il gesto.

Il secondo appuntamento nella Cappella Vitelli

Il percorso proseguirà il giorno successivo, sabato 24 ottobre alle ore 16, nella Chiesa di San Francesco a Città di Castello, all’interno della Cappella Vitelli.

Qui alcune opere di CK23 saranno esposte accanto all’Incoronazione della Vergine di Giorgio Vasari, realizzata nel 1563.

Anche in questo caso il confronto non vuole creare gerarchie tra antico e contemporaneo, ma offrire al visitatore la possibilità di guardare opere lontane nel tempo attraverso una relazione nuova.

La scelta di collegare i due luoghi assume inoltre un significato particolare nell’anno dell’ottavo centenario del Transito di San Francesco. Il rapporto tra la Confraternita del Santissimo Sacramento di San Crescentino e la chiesa francescana di Città di Castello diventa così anche un’occasione per mettere in relazione luoghi, comunità e istituzioni, attraverso la cultura e la devozione.

Un progetto che parte dal territorio

È proprio questa la caratteristica che morrArte continua a portare avanti: permettere all’arte contemporanea di entrare in luoghi che appartengono alla storia e alla vita quotidiana delle comunità.

Con “Il tempo del colore” questa vocazione diventa ancora più evidente. Morra e Città di Castello diventano due tappe di un unico percorso, nel quale opere contemporanee, architetture storiche e patrimonio artistico si incontrano senza perdere la propria identità.

La mostra sarà visitabile in entrambe le sedi fino al 13 dicembre 2026.

Un appuntamento che unisce quindi presente e passato e che, ancora una volta, dimostra come la cultura possa essere un modo concreto per riscoprire i luoghi che ci circondano, guardarli da una prospettiva diversa e creare nuovi legami tra il territorio e chi lo vive.

LE INAUGURAZIONI

📍 MORRA – Oratorio di San Crescentino

📅 Venerdì 23 ottobre 2026

⏰ Ore 17.00

🎨 Il tempo del colore – Federica Tondini, in arte CK23

📍 CITTÀ DI CASTELLO – Chiesa di San Francesco, Cappella Vitelli

📅 Sabato 24 ottobre 2026

⏰ Ore 16.00

🎨 Opere di CK23 in dialogo con l’Incoronazione della Vergine di Giorgio Vasari

🗓️ Mostra visitabile fino al 13 dicembre 2026.