Il dettaglio sta a pagina 124 del nuovo Piano sanitario regionale. Poche righe che cambiano il futuro dell’ospedale di Umbertide: la struttura diventerebbe specialistica ortopedica, mentre il pronto soccorso diventerebbe un Punto di assistenza territoriale, il PAT, collegato alla Casa della Comunità.

La Lega non ci sta. Il capogruppo Enrico Melasecche e la consigliera Donatella Tesei portano il caso in Regione. Per loro non è un semplice ritocco organizzativo: «È un cambiamento che riguarda la natura stessa del servizio di emergenza».

Tesei, che ha guidato la Regione nella scorsa legislatura, rivendica il lavoro fatto allora per tenere aperto il presidio. Lei e Melasecche ricordano che erano stati presi «impegni precisi nei confronti delle comunità locali». Impegni che, a loro dire, ora vengono rimessi in discussione.

Le iniziative annunciate sono tre. La prima è un’interrogazione alla Giunta: la Lega vuole sapere perché è stata fatta questa scelta, come si intende procedere e quali garanzie avrà il territorio. Poi una mozione per impegnare formalmente l’esecutivo a mantenere il pronto soccorso così com’è. Infine la richiesta al presidente Simonetti di un’audizione in Terza Commissione. Al tavolo dovrebbero sedersi il sindaco Luca Carizia, i vertici della Usl Umbria 1 e la direzione dell’ospedale.

A pesare, oltre alla scelta, è il metodo. Secondo i due consiglieri il Comune non è stato nemmeno avvisato. «È grave che una decisione così importante per la sanità di un intero territorio sia stata assunta senza nemmeno informare preventivamente il Sindaco e l’amministrazione comunale», attaccano. L’accusa alla sinistra è quella di decidere «sulla pelle dei cittadini».

E la partita non riguarda solo Umbertide. Al pronto soccorso arrivano pazienti anche dai comuni vicini, perché il presidio, ricordano Melasecche e Tesei, «serve un bacino di utenza che va ben oltre i confini comunali».