Search
EventiIn evidenzaSan Giustino

San Giustino incorona Miss Umbria 2026: domenica la finalissima in piazza del Municipio

Data:

Appuntamento domenica 30 agosto alle 21.30. San Giustino ospita l’ultimo atto regionale del concorso Miss Italia

San Giustino si prepara a vivere una serata dedicata alla bellezza, allo spettacolo e alle giovani concorrenti che si contenderanno il titolo di Miss Umbria 2026.

La finalissima regionale del concorso Miss Italia è in programma domenica 30 agosto alle 21.30, in piazza del Municipio a San Giustino. A organizzare l’appuntamento è Isogroup s.r.l.s., esclusivista del concorso Miss Italia per Marche e Umbria, con la collaborazione di Matteo Costantini.

La scelta di San Giustino arriva dopo la selezione regionale dello scorso 29 luglio, quando la macchina organizzativa del Comune aveva già ospitato una delle tappe del tour. Proprio quell’esperienza, secondo gli organizzatori, ha dimostrato la capacità del territorio di accogliere una manifestazione di questo livello, portando ora in piazza l’appuntamento conclusivo della competizione regionale.

Per San Giustino sarà quindi una nuova occasione per trasformare il centro cittadino in un palcoscenico e accompagnare le concorrenti verso l’ultimo passaggio prima della prosecuzione del percorso nel concorso nazionale.

La serata sarà presentata da Marco Zingaretti e vedrà protagoniste le ragazze in gara, chiamate a contendersi la fascia di Miss Umbria 2026 e l’accesso alle successive fasi di Miss Italia.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 30 agosto alle 21.30 in piazza del Municipio. Una serata di spettacolo che porterà a San Giustino una delle tappe più importanti del percorso regionale di Miss Italia.

Commenti
Previous article
Walk Tiberina On Tour: a settembre sei appuntamenti tra camminate, natura e famiglie
Next article
Tragedia sulla E45, auto si ribalta: morto il conducente

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Abbonamenti a 70 euro, l’Ugs difende “Umbria Vai”: «Il diritto allo studio non è un bonus per pochi»

Redazione Redazione -
Settanta euro per un anno di autobus. È il...

Altotevere, le ottime impressioni di Bellucci: “Ambiente top per lavorare”

Redazione Redazione -
Il palleggiatore marchigiano è entusiasta: “Sala pesi superattrezzata e...

Butini resta in panchina: la Dukes Sansepolcro lo conferma vice coach

Redazione Redazione -
Prima le scarpe da gioco, ora la lavagnetta. Alessandro...

Abbonamento bus a 70 euro, FI Giovani attacca: “Discriminati gli studenti delle superiori”

Redazione Redazione -
Trentamila euro di Isee, e un euro di troppo....

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

© 2024 Primo Piano Notizie