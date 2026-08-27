San Giustino incorona Miss Umbria 2026: domenica la finalissima in piazza del Municipio

Appuntamento domenica 30 agosto alle 21.30. San Giustino ospita l’ultimo atto regionale del concorso Miss Italia

San Giustino si prepara a vivere una serata dedicata alla bellezza, allo spettacolo e alle giovani concorrenti che si contenderanno il titolo di Miss Umbria 2026.

La finalissima regionale del concorso Miss Italia è in programma domenica 30 agosto alle 21.30, in piazza del Municipio a San Giustino. A organizzare l’appuntamento è Isogroup s.r.l.s., esclusivista del concorso Miss Italia per Marche e Umbria, con la collaborazione di Matteo Costantini.

La scelta di San Giustino arriva dopo la selezione regionale dello scorso 29 luglio, quando la macchina organizzativa del Comune aveva già ospitato una delle tappe del tour. Proprio quell’esperienza, secondo gli organizzatori, ha dimostrato la capacità del territorio di accogliere una manifestazione di questo livello, portando ora in piazza l’appuntamento conclusivo della competizione regionale.

Per San Giustino sarà quindi una nuova occasione per trasformare il centro cittadino in un palcoscenico e accompagnare le concorrenti verso l’ultimo passaggio prima della prosecuzione del percorso nel concorso nazionale.

La serata sarà presentata da Marco Zingaretti e vedrà protagoniste le ragazze in gara, chiamate a contendersi la fascia di Miss Umbria 2026 e l’accesso alle successive fasi di Miss Italia.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 30 agosto alle 21.30 in piazza del Municipio. Una serata di spettacolo che porterà a San Giustino una delle tappe più importanti del percorso regionale di Miss Italia.