Monterchi, cambia la raccolta dei rifiuti: al via il nuovo sistema con la 6Card

Il Comune invita i cittadini a rispettare le nuove modalità di conferimento. Stop all’abbandono dei sacchetti accanto ai contenitori
È una fase di cambiamento che richiede attenzione e soprattutto la collaborazione di tutti. A Monterchi entra nel vivo il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, con l’utilizzo della 6Card per l’apertura dei contenitori.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere confidenza con le nuove modalità di conferimento e a prestare particolare attenzione a una regola fondamentale: i rifiuti non devono mai essere lasciati fuori dai contenitori, nemmeno nel caso in cui la postazione risulti temporaneamente piena.
L’abbandono dei sacchetti o di altri materiali accanto alle postazioni, oltre a creare problemi di decoro e igiene, può comportare sanzioni.
«I nostri cittadini stanno dimostrando una comprensione e una sensibilità crescenti verso l’importanza di questo nuovo modo di conferire i rifiuti», sottolinea il sindaco Alfredo Romanelli, evidenziando il ruolo della comunità nella riuscita del nuovo sistema.
L’obiettivo è aumentare progressivamente la qualità della raccolta differenziata, riducendo la quantità di rifiuto indifferenziato e favorendo comportamenti più attenti all’ambiente.
La 6Card rappresenta inoltre uno degli strumenti attraverso i quali si punta a procedere verso la Tariffa Puntuale (Tarip), un modello nel quale il costo del servizio viene collegato alla quantità di rifiuto effettivamente conferito.
Il passaggio richiede quindi un cambio di abitudini, ma anche una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini. Differenziare correttamente, utilizzare i contenitori nel modo previsto e non abbandonare i rifiuti significa contribuire direttamente al decoro di Monterchi e alla sostenibilità del territorio.
Il nuovo sistema si inserisce in un percorso più ampio legato agli obiettivi di riciclo e alla necessità di ridurre progressivamente la produzione di rifiuti non riciclabili.
La collaborazione dei cittadini diventa quindi fondamentale: un sistema di raccolta funziona davvero quando alle nuove regole corrispondono comportamenti corretti e condivisi da tutta la comunità.