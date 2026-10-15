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Sansepolcro, aperte le iscrizioni alla Scuola Comunale di Teatro

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Un percorso per scoprire il teatro, esprimere la propria creatività e crescere insieme sul palcoscenico

Il teatro come spazio per mettersi in gioco, scoprire nuove capacità e imparare a esprimere le proprie emozioni. È questa l’idea alla base della Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro, per la quale sono aperte le iscrizioni.

Un percorso pensato non soltanto per chi sogna di salire su un palcoscenico, ma per chi vuole vivere un’esperienza fatta di incontro, creatività, condivisione e crescita personale.

Attraverso il teatro si impara infatti a conoscere meglio se stessi, a confrontarsi con gli altri e a trovare nuovi modi per comunicare, dentro e fuori dalla scena.

A promuovere l’iniziativa è il Comune di Sansepolcro, con l’assessore alla Cultura Francesca Mercati che invita cittadini e appassionati a scoprire le opportunità offerte dalla scuola.

«Il teatro è un mondo da scoprire. E da vivere», è il messaggio scelto per accompagnare la nuova stagione.

Le iscrizioni sono aperte.

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