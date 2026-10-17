Trestina, in 300 alla cena de “I Fiori di Lillà”

Una sola grande tavolata e circa 300 persone sedute insieme. Sabato 10 ottobre il CVA di Trestina ha ospitato la cena dell’associazione di volontariato “I Fiori di Lillà”. Ai fornelli c’era la squadra della Pro Loco di Trestina, che ha cucinato per tutti.

L’incasso servirà a due progetti. Una parte andrà a Laafi Bala, associazione che lavora in Burkina Faso. A Boussè, come ha spiegato Giovanni Bigi durante la cena, sono stati installati dei pannelli solari che ora vanno ripristinati. Senza quell’intervento la comunità non può contare su luce ed energia in modo stabile.

Il resto andrà alla Tiferno Pallacanestro, per Baskin e Basket 4U, i progetti di basket inclusivo dove in squadra c’è posto per tutti. A proporli all’associazione era stata Elisa Passeri, socia de “I Fiori di Lillà”, scomparsa troppo presto. Il suo ricordo è stato il momento più toccante della serata. Per i soci, sostenere quei progetti significa portare avanti un’idea che era sua: non lasciare indietro nessuno.

La presidente Elena Signorelli, nel suo intervento, ha paragonato la vita di ognuno al tassello di un puzzle: unico, necessario, ma con un senso pieno solo quando si incastra con gli altri. Tra chi dona e chi riceve.

Tra i sostenitori c’è anche il vescovo di Città di Castello, monsignor Luciano Paolucci Bedini, con una donazione che l’associazione definisce molto generosa e che ha accolto come un segno di vicinanza e di fiducia nel lavoro dei volontari.

In chiusura, i ringraziamenti a soci, volontari, sostenitori e ospiti. E l’impegno a continuare sulla stessa strada.