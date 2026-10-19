“Paesaggi di storie”, a Sansepolcro un laboratorio teatrale gratuito aperto a tutti

Tre giornate di teatro, movimento, suono e creatività con Piero Cherici e la Compagnia Diesis Teatrango

SANSEPOLCRO – Come si può raccontare una storia senza affidarsi soltanto alle parole? Si può partire dal corpo, dal movimento, dai suoni e dallo spazio che ci circonda. È questa l’idea alla base di “Paesaggi di storie”, il laboratorio teatrale gratuito proposto da Laboratori Permanenti e aperto non soltanto ai propri allievi, ma a tutte le persone interessate a sperimentare nuove possibilità espressive.

Il laboratorio si svolgerà il 26, 28 e 29 ottobre 2026 nella sala di vetro dello spazio di Laboratori Permanenti a Campaccio, a Sansepolcro.

L’iniziativa si inserisce nella nuova attività didattica e formativa di Laboratori Permanenti, che ha avviato il nuovo anno accademico con i corsi di teatro rivolti a professionisti e principianti, sotto la direzione artistica e didattica di Caterina Casini.

Una proposta che va oltre la semplice formazione teatrale e che mette insieme formazione, partecipazione e welfare culturale, facendo dialogare il lavoro della scuola con la produzione artistica e con le altre attività portate avanti dall’associazione.

“Paesaggi di storie” nasce in questo contesto ed è realizzato dalla Compagnia Diesis Teatrango di Bucine, con la direzione di Piero Cherici, nell’ambito del progetto “Il Rovescio dello Sguardo: Pratiche di Impollinazione Culturale”, promosso dalla Regione Toscana.

Il percorso sarà multidisciplinare e metterà al centro il rapporto tra le persone e lo spazio che abitano. Teatro, suono, movimento, azione fisica e figurazione diventeranno strumenti per costruire insieme brevi drammaturgie, racconti e situazioni da portare in scena.

Si partirà dai “paesaggi del corpo e dello spazio”, attraverso giochi teatrali, esercizi di riscaldamento psicofisico e attività dedicate all’esplorazione dello spazio e del gesto come forme di racconto. Successivamente il lavoro si sposterà sui “paesaggi condivisi”, con la composizione di brevi scene, scritture, paesaggi sonori ed elaborazioni grafiche da condividere con il gruppo.

Un laboratorio pensato quindi come uno spazio di relazione e di esplorazione, nel quale ciascun partecipante possa trovare modalità diverse per esprimersi e stare in scena.

A condurre il percorso sarà Piero Cherici, della Compagnia Diesis Teatrango, formatore con esperienza nella pedagogia teatrale, nell’arteterapia e nella drammaturgia di comunità. Le attività saranno proposte attraverso metodologie inclusive e accessibili.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Laboratori Permanenti al numero 379 125 3567, anche tramite WhatsApp, oppure al 338 3315724, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. È inoltre possibile scrivere a formazione@laboratoripermanenti.com.