Search
EventiIn evidenzaSansepolcro

“Paesaggi di storie”, a Sansepolcro un laboratorio teatrale gratuito aperto a tutti

Data:

Tre giornate di teatro, movimento, suono e creatività con Piero Cherici e la Compagnia Diesis Teatrango

SANSEPOLCRO – Come si può raccontare una storia senza affidarsi soltanto alle parole? Si può partire dal corpo, dal movimento, dai suoni e dallo spazio che ci circonda. È questa l’idea alla base di “Paesaggi di storie”, il laboratorio teatrale gratuito proposto da Laboratori Permanenti e aperto non soltanto ai propri allievi, ma a tutte le persone interessate a sperimentare nuove possibilità espressive.

Il laboratorio si svolgerà il 26, 28 e 29 ottobre 2026 nella sala di vetro dello spazio di Laboratori Permanenti a Campaccio, a Sansepolcro.

L’iniziativa si inserisce nella nuova attività didattica e formativa di Laboratori Permanenti, che ha avviato il nuovo anno accademico con i corsi di teatro rivolti a professionisti e principianti, sotto la direzione artistica e didattica di Caterina Casini.

Una proposta che va oltre la semplice formazione teatrale e che mette insieme formazione, partecipazione e welfare culturale, facendo dialogare il lavoro della scuola con la produzione artistica e con le altre attività portate avanti dall’associazione.

“Paesaggi di storie” nasce in questo contesto ed è realizzato dalla Compagnia Diesis Teatrango di Bucine, con la direzione di Piero Cherici, nell’ambito del progetto “Il Rovescio dello Sguardo: Pratiche di Impollinazione Culturale”, promosso dalla Regione Toscana.

Il percorso sarà multidisciplinare e metterà al centro il rapporto tra le persone e lo spazio che abitano. Teatro, suono, movimento, azione fisica e figurazione diventeranno strumenti per costruire insieme brevi drammaturgie, racconti e situazioni da portare in scena.

Si partirà dai “paesaggi del corpo e dello spazio”, attraverso giochi teatrali, esercizi di riscaldamento psicofisico e attività dedicate all’esplorazione dello spazio e del gesto come forme di racconto. Successivamente il lavoro si sposterà sui “paesaggi condivisi”, con la composizione di brevi scene, scritture, paesaggi sonori ed elaborazioni grafiche da condividere con il gruppo.

Un laboratorio pensato quindi come uno spazio di relazione e di esplorazione, nel quale ciascun partecipante possa trovare modalità diverse per esprimersi e stare in scena.

A condurre il percorso sarà Piero Cherici, della Compagnia Diesis Teatrango, formatore con esperienza nella pedagogia teatrale, nell’arteterapia e nella drammaturgia di comunità. Le attività saranno proposte attraverso metodologie inclusive e accessibili.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Laboratori Permanenti al numero 379 125 3567, anche tramite WhatsApp, oppure al 338 3315724, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. È inoltre possibile scrivere a formazione@laboratoripermanenti.com.

Commenti
Previous article
Perugia, tenta di disfarsi della cocaina dal finestrino: arrestato 29enne
Next article
Foligno, una nuova piattaforma robotica per la rete oncologica della Usl Umbria 2

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Morra, un’area verde intitolata all’ostetrica Bruna Roscini: una vita al servizio della comunità

Redazione Redazione -
Dal 1957 al 1991 ha accompagnato generazioni di famiglie...

Foligno, una nuova piattaforma robotica per la rete oncologica della Usl Umbria 2

Redazione Redazione -
Il sistema sarà installato al Laboratorio Unità Farmaci Antiblastici...

Perugia, tenta di disfarsi della cocaina dal finestrino: arrestato 29enne

Redazione Redazione -
Il controllo dei Carabinieri a Fontivegge: sequestrati circa 2...

Nocera Umbra, viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: 63enne trasferito in carcere

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno eseguito il provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Morra, un’area verde intitolata all’ostetrica Bruna Roscini: una vita al servizio della comunità

Città di Castello 0
Dal 1957 al 1991 ha accompagnato generazioni di famiglie...

© 2024 Primo Piano Notizie