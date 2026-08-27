Donazione del sangue, gli intervalli da rispettare: il promemoria di AVIS Città di Castello

Donare sangue significa aiutare chi ne ha bisogno, ma è altrettanto importante rispettare gli intervalli previsti tra una donazione e l’altra. AVIS Città di Castello ha pubblicato un promemoria con le principali indicazioni per organizzare correttamente le donazioni.

Per il sangue intero, devono trascorrere 90 giorni tra due donazioni. Nel passaggio da sangue intero a plasma sono invece necessari 30 giorni, mentre da plasma a sangue intero ne bastano 14. Anche tra due donazioni di plasma devono trascorrere almeno 14 giorni.

Ci sono inoltre limiti annuali: per il sangue intero sono previste fino a 4 donazioni all’anno per gli uomini e per le donne in post-menopausa, mentre per le donne in età fertile il limite indicato è di 2 donazioni all’anno. Per il plasma, AVIS indica un massimo di 1.500 ml al mese, fino a 12 litri all’anno.

L’invito dell’associazione è quindi a programmare le proprie donazioni, così da contribuire a mantenere costante la disponibilità di sangue e plasma.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare AVIS Città di Castello al telefono o WhatsApp 366 6735431, oppure attraverso un messaggio privato sulla pagina Facebook dell’associazione.

Chi dona sangue, dona vita.