Lama, alla Casa dei Girasoli arrivano gli incontri con il cane per gli anziani

Il progetto partirà mercoledì 14 ottobre e prevede quattro appuntamenti settimanali. L’iniziativa è finanziata da Luca Podrini, titolare de “L’impronta Cremazioni Animali”.

Un cane, gli operatori e un gruppo di anziani da coinvolgere attraverso giochi, piccoli gesti di cura e ricordi da condividere. È il percorso che prenderà il via mercoledì 14 ottobre, alle 10, alla residenza “La Casa dei Girasoli” di Lama, gestita dalla cooperativa sociale Fiore Verde.

Il progetto si chiama “Il giardino delle Relazioni – Il Cane come ponte rievocativo” ed è stato elaborato dall’associazione “Qua lo Zoccolo”, che si occupa di interventi assistiti con gli animali e pet therapy. In questa prima fase sono previsti quattro incontri, uno alla settimana, dedicati agli ospiti della struttura.

L’idea è partita da Luca Podrini, titolare de “L’impronta Cremazioni Animali”, che ha scelto di finanziare interamente l’iniziativa. Un sostegno che permette alla residenza di aggiungere un nuovo percorso alle attività di animazione e terapia occupazionale già proposte agli anziani.

Durante gli incontri i partecipanti potranno interagire con il cane, prendersene cura attraverso semplici attività e svolgere giochi motori adattati alle proprie possibilità. Ci sarà spazio anche per esercizi dedicati alla memoria e per conversazioni legate alle esperienze di vita di ciascuno.

La presenza dell’animale sarà il punto di partenza per favorire la partecipazione e i rapporti all’interno del gruppo. L’obiettivo è aiutare gli ospiti a esprimersi, richiamare ricordi personali e mantenere attive le proprie capacità, rispettando tempi e condizioni di ognuno.

Il percorso sarà seguito da un’équipe multidisciplinare, con un responsabile delle attività, un coadiutore del cane e un veterinario esperto incaricato di certificare l’animale. Il cane coinvolto è formato e certificato per gli interventi assistiti.

Fiore Verde auspica che questa prima esperienza possa avere un seguito, anche grazie al sostegno di altri imprenditori. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre alle 10 alla Casa dei Girasoli.