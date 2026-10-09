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Il senatore Verini ricorda Paola Boriosi: “Cultura, scuola, diritti delle donne. La sua vita tra impegno, rigore e gentilezza

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“Il tempo che passa, inevitabilmente, si porta via persone che hanno lasciato un segno, oltre che nella propria famiglia e nel proprio ambiente, anche nella comunità più ampia . È il caso di Paola Boriosi, che ci ha lasciato. E Innanzitutto un abbraccio forte ai figli, ai suoi familiari.
Paola è stata innanzitutto una donna di scuola, educatrice per generazioni di giovani. E poi una protagonista delle battaglie per i diritti delle donne, la parità di genere, di tante conquiste. Amava la cultura in tutti i suoi aspetti e negli anni in cui ricoprì il ruolo di assessore, nella giunta Pannacci, diede impulso a tante iniziative nella musica, nel teatro, nell’arte contemporanea, nelle iniziative letterarie. Sempre in stretto rapporto con il mondo della scuola. Aveva un forte senso delle istituzioni e del bene comune e lo dimostrò anche nel ruolo di amministratore provinciale. Era una persona elegante e gentile. E per tutto questo non sarà dimenticata”.

Così il senatore Walter Verini, ricordando Paola Boriosi

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