Dal 27 al 29 novembre Palazzo Vitelli a San Giacomo ospita «Il Luogo dei Libri». Editori, scrittori, presentazioni e incontri nella Biblioteca Carducci.

Città di Castello ha una lunga storia legata alla stampa e ai libri. Una tradizione che continua ancora oggi e che, dal 27 al 29 novembre, sarà al centro di un nuovo appuntamento culturale: «Il Luogo dei Libri», la prima fiera degli autori e dell’editoria indipendente dell’Alta Umbria.

Per tre giorni Palazzo Vitelli a San Giacomo, sede della Biblioteca comunale Carducci, ospiterà editori, scrittori e lettori, con spazi dedicati ai libri e un programma di presentazioni e incontri aperti al confronto.

A organizzare la manifestazione è la casa editrice LuoghInteriori, in collaborazione con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), con il patrocinio del Comune di Città di Castello e della Camera di Commercio dell’Umbria.

L’obiettivo è dare visibilità alle piccole e medie realtà editoriali, spesso lontane dai grandi circuiti commerciali, coinvolgendo editori e autori di Umbria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna.

«Vogliamo rimettere al centro della filiera la figura dello scrittore», ha spiegato il presidente della FUIS, Natale Antonio Rossi, sottolineando l’importanza di creare occasioni di incontro diretto tra autori e pubblico.

Anche per gli editori Andrea e Antonio Vella, promotori dell’iniziativa, la fiera rappresenta un’opportunità per valorizzare la tradizione tipografica tifernate e aprire un confronto sul futuro del settore, dalle nuove tecnologie all’intelligenza artificiale, fino al rapporto tra carta e digitale.

L’inaugurazione è prevista venerdì 27 novembre alle 15, nel chiostro di Palazzo Vitelli, con la partecipazione dell’assessore alla Cultura Michela Botteghi, del presidente FUIS Natale Antonio Rossi e di Antonio Vella, direttore generale di LuoghInteriori.

Nel pomeriggio, alle 16, Luca Sarcoli presenterà «Il terrorismo iconografico nella società dello spettacolo», mentre alle 17.30 sarà la volta di Brunello Castellani con «Ciao padrone. Storia d’amore e passione politica». All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il senatore Walter Verini e il presidente del Consiglio comunale Luciano Bacchetta.

Sabato 28 novembre si comincerà alle 10.30 con Francesco Gaggia e «China su carta, alla ricerca di sintesi e stile». Seguiranno la presentazione del libro di Gaetano De Franceschi «Quando il grigio divenne colore», alle 11.30, e quella di Nevio Capodagli, «Sull’origine del male e la crisi dei secoli», alle 16.

Alle 17.30 spazio alla poesia con «La parola condivisa – Poesia, libri e comunità», un incontro che vedrà protagonisti numerosi poeti, accompagnati dalle letture di Silvia Bardascini e dal violoncello di Giulio Rondoni.

Domenica 29 novembre, alle 10.30, Corrado Portelli presenterà «Eingedenken. Ricordo del futuro». Alle 11.30 l’ultimo appuntamento sarà dedicato a «L’Amicizia» di Tito Fortuni, con i curatori Giuseppe Fortuni e Guelfo Guelfi e la partecipazione di Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri Palazzo Albizzini.

Accanto agli incontri ci sarà l’area espositiva, dove il pubblico potrà conoscere direttamente le case editrici indipendenti e i loro cataloghi.

La fiera sarà aperta venerdì 27 novembre dalle 15 alle 19, sabato 28 dalle 10 alle 19 e domenica 29 dalle 10 alle 13.

Un nuovo appuntamento che guarda alla storia di Città di Castello, ma anche alle sfide dell’editoria di oggi, cercando di riportare al centro soprattutto chi i libri li scrive, li pubblica e li legge.