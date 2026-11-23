A Venezia l’opera iconica “Il Peccato Più Prelibato” di Moira Lena Tassi: l’omaggio a Raffaello tra mito, oro e tartufo pregiato di Città di Castello



Esposto fino a fine dicembre presso la galleria Lo Studiolo, a due passi dal Ponte dell’Accademia, il dipinto unisce la tradizione rinascimentale alla storia familiare della cerca del Tuber magnatum Pico.

VENEZIA, novembre 2026 – Prosegue per tutto il mese di dicembre presso la prestigiosa galleria Lo Studiolo di Venezia – situata a pochi passi dal Ponte dell’Accademia – l’esposizione di “Il Peccato Più Prelibato”, una delle opere più iconiche dell’artista Moira Lena Tassi. Nata e cresciuta a Losanna fino all’età di quattordici anni, Tassi si è poi trasferita a Città di Castello, luogo delle sue radici familiari, e negli ultimi anni risiede ed opera a Bologna. L’artista porta ora in laguna un lavoro che intreccia memoria personale, storia dell’arte e radici territoriali.

Presentata in concomitanza con le giornate conclusive della Biennale di Venezia, chiusasi il 22 novembre, l’opera resterà esposta e visibile al pubblico fino alla fine dell’anno, raccogliendo idealmente il testimone del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello e creando un ponte culturale tra l’Alta Valle del Tevere e Venezia.

Concepita come un moderno laboratorio d’arte delle curiosità, la galleria “Lo Studiolo” nasce dal recupero di un antico laboratorio di alchimia, trasformato oggi in uno spazio vivo di scambio creativo che rievoca il fascino delle Wunderkammer rinascimentali. In questo contesto intimo e ricercato, la tela di Moira Lena Tassi – che raffigura un intenso Adamo ed Eva – ha trovato la sua collocazione naturale.

Realizzato a olio su tela con inserti in foglia oro (120×100 cm), il dipinto rilegge in chiave contemporanea e ironica il celebre affresco Adamo ed Eva di Raffaello Sanzio, custodito nelle Stanze Vaticane. Al posto del tradizionale frutto proibito, al centro della scena compare il pregiatissimo Tuber magnatum Pico, il tartufo bianco.

«Ho scelto di ispirarmi all’affresco di Raffaello per rendere omaggio a uno dei più grandi maestri di tutti i tempi, profondamente legato al nostro territorio, ma anche per giocare ironicamente con l’iconografia del peccato originale», spiega Moira Lena Tassi. «Il tartufo bianco diventa il simbolo del desiderio e del piacere, il filo conduttore tra il mito biblico e la realtà contemporanea: come Adamo ed Eva, anche oggi siamo attratti da ciò che ci tenta e promette un’esperienza sensoriale unica».

Dietro la scelta del soggetto si cela inoltre una profonda radice autobiografica legata agli anni vissuti in Umbria. Moira Lena Tassi è infatti una cercatrice di tartufi munita di tesserino, erede di una passione tramandata in famiglia da quattro generazioni. Suo nonno, Artemio Smacchia (classe 1900), fu il primo a ricevere la targa di premiazione come “Veterano dei tartufai” nel 1980, durante la Prima Mostra del Tartufo e dei prodotti del bosco di Città di Castello. A suggellare questo legame intimo e generazionale, l’artista ha scelto di dare ad Adamo il volto di suo figlio Giacomo, ultimo erede di questa antica tradizione riconosciuta anche come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.

( Nella prima foto l’ artista Moira Lena espone il dipinto con Patricia David, direttrice artistica della galleria ” lo studiolo” . Nella seconda foto l’ artista con l’ opera presso la Montesca, a Città di Castello)