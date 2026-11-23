Una struttura moderna e inclusiva per gli studenti dell’International Campus. La dirigente Luigina Dongiovanni: «Un sogno atteso da molti anni che finalmente diventa realtà».

Dopo anni di attesa, gli studenti dell’International Campus Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello hanno finalmente una nuova palestra. La struttura è stata inaugurata alla presenza della comunità scolastica, che ha potuto vedere completato un intervento importante, destinato a migliorare le attività sportive e la vita quotidiana della scuola.

Un’opera da circa 3,3 milioni di euro, finanziata principalmente con 3 milioni di fondi PNRR e un ulteriore contributo di circa 300mila euro della Provincia di Perugia.

La nuova palestra è stata progettata per offrire agli studenti spazi ampi, luminosi e funzionali, con particolare attenzione all’accessibilità, al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.

«Oggi è una giornata bellissima, che rappresenta per tutti noi la realizzazione di un sogno atteso da molti anni», ha commentato la dirigente scolastica Luigina Dongiovanni. «Finalmente i nostri ragazzi e le nostre ragazze possono contare su uno spazio all’avanguardia, pensato per favorire l’attività sportiva, la socializzazione, l’inclusione e il benessere».

Dietro la realizzazione della palestra c’è stato un lungo lavoro che ha coinvolto la Provincia di Perugia, le amministrazioni pubbliche, i progettisti, le imprese e la scuola stessa.

La dirigente ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al progetto, ricordando anche il lavoro svolto dai dirigenti scolastici che l’hanno preceduta e che negli anni hanno seguito il percorso verso la realizzazione dell’opera.

Ma il valore della nuova struttura va oltre l’aspetto edilizio. Per la scuola significa poter svolgere le attività di educazione fisica in un ambiente adeguato e offrire ai ragazzi maggiori occasioni per stare insieme e praticare sport.

«Crediamo profondamente nel valore educativo dello sport», ha sottolineato Dongiovanni. «Questa palestra dovrà essere prima di tutto un luogo di incontro, partecipazione e inclusione, dove ogni studente possa sentirsi protagonista».

L’inaugurazione apre così una nuova fase per l’International Campus. Adesso toccherà agli studenti riempire la palestra con le attività quotidiane, gli allenamenti e le iniziative sportive.

«Ci auguriamo che diventi teatro di tante belle esperienze educative e sportive, di nuove amicizie e, perché no, anche di grandi vittorie», ha concluso la dirigente.