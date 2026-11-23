In occasione del 25 novembre, un invito a scoprire attraverso i libri le diverse forme di violenza, anche quelle più difficili da riconoscere.

Ci sono forme di violenza che non lasciano segni visibili. Si nascondono nelle parole, nei comportamenti, nel controllo quotidiano e in rapporti che, poco alla volta, possono diventare una prigione.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra mercoledì 25 novembre, la Biblioteca comunale Giosuè Carducci di Città di Castello invita i cittadini a riflettere su questi temi attraverso la lettura.

Un libro può aiutare a riconoscere i primi segnali di una relazione pericolosa, a comprendere le diverse forme di violenza e a conoscere storie che spesso restano nascoste.

Ma leggere significa anche dare spazio alla memoria delle vittime, ascoltare esperienze diverse e imparare a distinguere l’amore dal possesso, il rispetto dal controllo.

È questo il messaggio lanciato dalla Biblioteca Carducci, che sceglie una strada semplice per contribuire alla sensibilizzazione: invitare le persone a entrare in biblioteca e cercare, anche tra le pagine di un libro, gli strumenti per capire e riconoscere la violenza.

Un richiamo che si rivolge a tutti, perché la prevenzione passa anche dalla conoscenza e dalla capacità di non ignorare quei segnali che, troppo spesso, vengono sottovalutati.