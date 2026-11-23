Giovedì 26 novembre alle 18.30 l’ultimo incontro al Circolo Tifernate. La scrittrice presenterà «La casa degli scemi e gli scemi» in dialogo con la giornalista Annalia Sabelli Fioretti.

Sarà Anna Maria Farabbi a chiudere la quarta edizione del Circolo della Poesia, la rassegna che in questi mesi ha portato autori e lettori a incontrarsi negli spazi del Circolo Tifernate, Accademia degli Illuminati, a Città di Castello.

L’appuntamento è per giovedì 26 novembre alle 18.30, con il nono e ultimo incontro del programma. Al centro del pomeriggio ci sarà il libro «La casa degli scemi e gli scemi», pubblicato nel 2026 da Pièdimosca e Al3vie Editori. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Annalia Sabelli Fioretti.

Anna Maria Farabbi ha costruito negli anni un percorso che attraversa diversi generi letterari. Alla poesia ha affiancato la prosa, la scrittura teatrale, i saggi, la critica letteraria e i libri per bambini e ragazzi. Un’attività che comprende anche il lavoro editoriale e la direzione di diverse collane, tra cui Signature, Gocce e Arca.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Gregorio Anastasi, presidente del Circolo Tifernate, e di Catia Cecchetti, curatrice dell’iniziativa.

L’appuntamento conclude un percorso che ha dato spazio alla poesia contemporanea e al confronto diretto tra chi scrive e chi legge.

La rassegna è organizzata dal Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche culturali del Comune di Città di Castello, con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione, scrivendo a ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it oppure chiamando il numero 339 7203829.