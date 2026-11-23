Il prefetto Paolo Canaparo annuncia operazioni straordinarie contro spaccio, furti e violenza. Rafforzata la presenza delle forze dell’ordine anche nel centro storico, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Più agenti nelle strade, controlli mirati nei quartieri considerati più delicati e una maggiore presenza delle forze dell’ordine anche di sera e durante la notte. È il piano per la sicurezza di Perugia definito in Prefettura, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Paolo Canaparo.

Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato la sindaca Vittoria Ferdinandi e i vertici provinciali delle forze dell’ordine, la necessità di rafforzare il contrasto allo spaccio di droga, ai furti nelle abitazioni e agli episodi di violenza. Attenzione anche alla vendita di alcolici ai minorenni, alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti e all’immigrazione irregolare.

La novità principale riguarda le operazioni interforze «ad alto impatto», che vedranno lavorare insieme Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di reparti specializzati e unità cinofile. I controlli interesseranno le aree più sensibili della città, ma anche le principali strade di accesso a Perugia.

Saranno intensificate le verifiche negli esercizi pubblici interessati da episodi di illegalità e verrà riservata particolare attenzione alla sicurezza dei conducenti dei mezzi pubblici durante i turni notturni.

A Fontivegge sarà utilizzato anche un drone, messo a disposizione da FS Security, per affiancare i controlli nell’area della stazione ferroviaria.

Per il centro storico è previsto un rafforzamento della vigilanza già a partire da oggi, con pattuglie a piedi e agenti in e-bike durante il giorno. Il posto fisso della Polizia di Stato potrà contare su due unità aggiuntive.

Dal giovedì alla domenica, e nelle giornate di maggiore affluenza, i pattugliamenti a piedi proseguiranno anche nelle ore serali e notturne, con personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri impiegato a rotazione.

Un altro punto riguarda la videosorveglianza. Perugia dispone attualmente di 486 telecamere, delle quali 356 di ultima generazione collegate alla rete comunale in fibra ottica. Il sistema potrebbe essere ulteriormente ampliato anche grazie a un finanziamento ministeriale di 134mila euro destinato alla sicurezza urbana.

Per Fontivegge sarà inoltre istituito un tavolo specifico in Prefettura, con il coinvolgimento del Comune, delle forze dell’ordine e del Gruppo FS. Tra gli aspetti da monitorare ci saranno la regolarità dei contratti di affitto, le occupazioni abusive e la presenza di immobili o aree abbandonate.

«Con le operazioni ad alto impatto intendiamo intensificare in maniera sistematica e maggiormente coordinata i controlli nelle aree più sensibili», ha spiegato il prefetto Canaparo, precisando che i risultati saranno verificati periodicamente per adattare gli interventi alle esigenze del territorio.

Il piano non si fermerà al capoluogo. Per venerdì 27 novembre è già stata convocata una nuova riunione del Comitato provinciale, durante la quale sarà affrontata l’estensione delle operazioni straordinarie anche ad altri comuni della provincia di Perugia.