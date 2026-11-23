L’iniziativa «Un Albero di Diritti» ha coinvolto l’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci, i Carabinieri Forestali e l’UNICEF.

Un albero che cresce, proprio come un bambino. È questo il significato dell’iniziativa «Un Albero di Diritti», che si è svolta a San Giustino in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia.

Insieme ai ragazzi dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci sono stati piantati nuovi alberi, un gesto semplice per ricordare quanto siano importanti la tutela dell’ambiente e il rispetto dei diritti dei più piccoli.

All’iniziativa, promossa dal Comune di San Giustino, hanno collaborato i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano e l’UNICEF, coinvolgendo il mondo della scuola in un momento dedicato alle nuove generazioni.

La piantumazione ha voluto unire due messaggi: prendersi cura della natura e garantire ai bambini le condizioni per crescere, imparare e costruire il proprio futuro.

Un’esperienza che lascia anche un segno concreto sul territorio: nuovi alberi che gli studenti potranno vedere crescere nel corso degli anni, ricordando la giornata in cui sono stati piantati.