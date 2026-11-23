Un arresto e un ingente quantitativo di cocaina sequestrato. L’amministrazione comunale esprime apprezzamento per il lavoro della Questura di Perugia e del Commissariato di Città di Castello.

Un arresto e un ingente quantitativo di cocaina sequestrato nel corso di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nell’Altotevere. Un intervento che ha portato l’amministrazione comunale di San Giustino a esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento agli investigatori impegnati nell’attività.

Il Comune ha rivolto le proprie congratulazioni alla Questura di Perugia, alla Squadra Mobile e agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello per il risultato raggiunto.

Secondo quanto sottolineato dall’amministrazione, l’operazione avrebbe permesso di intercettare un quantitativo di droga destinato ad alimentare il mercato dello spaccio nel territorio altotiberino.

Un risultato che, per il Comune, conferma l’importanza del lavoro di controllo e investigazione svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine, anche attraverso la collaborazione tra i diversi uffici della Polizia di Stato.

«A nome dell’intera comunità sangiustinese, rivolgiamo un sincero plauso alle donne e agli uomini della Polizia di Stato», si legge nella nota dell’amministrazione, che richiama la professionalità e l’impegno degli agenti nella tutela della sicurezza e della legalità.

Il ringraziamento arriva dopo un’operazione che ha riportato l’attenzione sul contrasto al traffico di stupefacenti e sull’attività investigativa svolta nel territorio dell’Alta Valle del Tevere.