Il nuovo servizio permette di scegliere online giorno, ora e punto prelievi. Restano valide le prenotazioni già effettuate e le modalità tradizionali.

Una possibilità in più per chi deve fare gli esami del sangue in Valtiberina. Da lunedì 23 novembre entra in funzione ZeroCode, il nuovo sistema che permette di prenotare i prelievi direttamente online, scegliendo il giorno, l’orario e la struttura sanitaria.

La novità è stata comunicata anche dal Comune di Pieve Santo Stefano e punta a rendere più semplice l’accesso al servizio, evitando ai cittadini di dover attendere il proprio turno in lunghe code.

Per prenotare basta collegarsi al sito zerocode.sanita.toscana.it oppure utilizzare l’app Toscana Salute. Il servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Il funzionamento è semplice: una volta completata la prenotazione, il sistema assegna un numero che sarà utilizzato per chiamare l’utente prima all’accettazione amministrativa e successivamente al box dove viene effettuato il prelievo.

Non cambia nulla per chi ha già prenotato: gli appuntamenti fissati restano validi. E soprattutto non scompaiono i sistemi tradizionali. Sarà ancora possibile prenotare attraverso il call center Cuptel, gli sportelli CUP e le farmacie abilitate.

ZeroCode si aggiunge quindi ai servizi esistenti, offrendo soprattutto a chi utilizza abitualmente internet e lo smartphone la possibilità di organizzare il proprio appuntamento senza doversi recare personalmente a uno sportello.

Per prenotare: https://zerocode.sanita.toscana.it