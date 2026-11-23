Dalle nebbie dell’incertezza alla concretezza di un domani da progettare: la fortunata rassegna d’arte contemporanea – dopo le tappe di Umbertide e della Rocca Paolina a Perugia – si rinnova e ritorna nel cuore delle mura medievali di Umbertide, offrendo 27 sguardi d’autore per cambiare il mondo partendo dalla mente

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(Umbertide) Se la prima edizione ci aveva lasciati sospesi di fronte a un bivio concettuale, avvolti da un interrogativo venato di scetticismo e timore per il domani, oggi il percorso compie un salto evolutivo decisivo. Dopo il grande successo e l’intensa eco delle tappe precedenti vissute tra Umbertide e la prestigiosa cornice della Rocca Paolina a Perugia, la rassegna d’arte contemporanea torna a far parlare di sé con un nuovo e ambizioso capitolo: «Muta-Menti: futuro possibile», in programma dal 3 dicembre 2026 al 1° gennaio 2027 presso il Centro per l’Arte Contemporanea della Rocca di Umbertide.

Dall’interrogativo all’azione: la metamorfosi del pensiero

Abbandonata la passività del punto di domanda, la nuova edizione promossa dai curatori Pippo Cosenza e Andrea Baffoni si trasforma in un vero e proprio manifesto programmatico. Il titolo stesso svela la chiave di volta dell’intero progetto: Muta-Menti unisce l’urgenza del mutamento alla centralità del pensiero e della coscienza. L’assunto di fondo è tanto semplice quanto rivoluzionario: per cambiare la realtà esterna e costruire un domani che non sia solo una distopia da subire, è necessario prima operare una profonda metamorfosi nel nostro spazio interiore.

Il futuro possibile non è un’utopia astratta o un sogno ingenuo, ma uno spazio di manovra e un cantiere aperto che richiede pragmatismo e coraggio. Le opere dei 27 artisti in mostra agiscono come veri e propri dispositivi cognitivi e fluidi energetici capaci di disinnescare gli automatismi quotidiani. Tra le massicce pietre della Rocca – testimoni di una storia millenaria che fu, a sua volta, il futuro immaginato da qualcuno – l’arte contemporanea si fa ecologia mentale, offrendo ai visitatori una palestra dell’intelletto per tollerare la complessità e progettare soluzioni concrete.

Il programma dell’inaugurazione e le istituzioni in campo

L’atteso appuntamento espositivo prenderà il via giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 16:00, con la presentazione ufficiale che si terrà nell’adiacente Teatro dei Riuniti. All’evento inaugurale interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco di Umbertide Luca Carizia e l’Assessore alla Cultura Annalisa Mierla, il cui costante supporto ha permesso di confermare la Rocca come epicentro di questo vivace dibattito culturale. Al termine dei saluti, il pubblico potrà accedere alla visita guidata tra le sale della Rocca.

La realizzazione di questa terza e matura edizione è il frutto di una forte e coesa sinergia territoriale. L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Umbertide ed è promossa con orgoglio dal Lions Club Perugia Fonti di Veggio, in stretta collaborazione con i Club Lions Distrettuali, da sempre in prima linea nel favorire la crescita intellettuale e la valorizzazione del patrimonio artistico e umano della comunità.