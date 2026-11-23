Venerdì 20 novembre gli edifici scolastici del Primo e Secondo Circolo hanno aderito all’iniziativa UNICEF «Go Blue». Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sui diritti dell’infanzia e sulla pace.

Le scuole del Primo e Secondo Circolo di Umbertide si sono illuminate di blu lo scorso venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un modo semplice, ma significativo, per ricordare che ogni bambino ha diritto a crescere, studiare e vivere in pace.

L’iniziativa rientra in «Go Blue», la campagna promossa da UNICEF e ANCI alla quale il Comune di Umbertide ha aderito accogliendo la proposta del Comitato UNICEF.

L’illuminazione delle scuole è stata anche uno dei primi appuntamenti di «Una luce sui diritti», il progetto promosso dal Comitato UNICEF di Perugia e patrocinato dagli otto Comuni dell’Alta Valle del Tevere, con l’adesione dell’Istituto comprensivo di Allerona.

Il programma proseguirà fino al 19 dicembre, coinvolgendo scuole, associazioni, attività commerciali e realtà sportive e culturali. In calendario letture, laboratori e incontri per parlare di diritti, rispetto e solidarietà.

Il tema scelto per quest’anno, «A piccoli passi verso la pace», richiama soprattutto quello che sta accadendo in tante parti del mondo, dove guerre e conflitti continuano a privare milioni di bambini della possibilità di vivere un’infanzia serena.

Con le scuole illuminate di blu, Umbertide ha voluto dare il proprio contributo a questa iniziativa, ricordando che la tutela dei più piccoli non riguarda soltanto le istituzioni o le famiglie, ma tutta la comunità.