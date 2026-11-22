Giovedì 26 novembre alle 21 l’incontro con i volontari di Arezzo Meteo, aperto anche ai non soci

AREZZO – Il bollettino dice bel tempo. Poi si arriva in quota e il vento soffia a 80 chilometri orari. Chi frequenta i sentieri sa che capita. E sa anche che leggere bene le previsioni, a volte, può salvare un’escursione.

Il Cai di Arezzo ci dedica il prossimo “Giovedì del Cai”. L’appuntamento è per giovedì 26 novembre alle 21, nella sede di via Fabio Filzi 28/2, con la serata “Tra nuvole e sentieri. Come leggere il meteo prima di un trekking”. La partecipazione è aperta anche a chi non è iscritto.

A spiegare come funziona saranno Alessandro Nardi, Lorenzo Sestini, Simone Paolucci e Daniele Strivieri di Arezzo Meteo. Niente lezione per addetti ai lavori: sarà una serata pratica. Si partirà dal bollettino, poi si parlerà di vento, di zero termico e di probabilità di temporali. Il punto più importante sarà capire quando è meglio lasciare gli scarponi nell’armadio e restare a casa. Gli organizzatori lo dicono senza giri di parole: non guardare il meteo è come partire senza cartina.

Arezzo Meteo è nata nel 2008 da un’idea di Lorenzo Sestini. È un’associazione di appassionati, tutti volontari, che da allora offre gratis previsioni e aggiornamenti su Arezzo e provincia, soprattutto quando i fenomeni sono in corso. Ha costruito una rete di stazioni meteorologiche e continua ad ampliarla, mettendo i dati a disposizione di tutti. Per seguire nuvole e temporali in tempo reale usa webcam e strumenti professionali sparsi in provincia e anche fuori. Fa poi divulgazione scientifica e collabora con altre realtà del territorio, anche sull’astronomia.

Le attività vanno dalle osservazioni alle foto, dalla raccolta dei dati alla gestione dei canali informativi. Molto arriva anche dalle segnalazioni dei cittadini. Il resto è sul sito e sui social dell’associazione.