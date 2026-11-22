Bartolini: «Adesso è l’ora di girare il nostro campionato». Marini: «Tutti volevano una risposta»

La partita è finita 3-0 per Osimo, ma i giocatori del Città di Castello sono andati comunque sotto la curva. Davanti c’era Francesco Cesari, capitano di giornata al posto di Lensi. Hanno ringraziato i tifosi e hanno cantato i cori con loro.

Il Pala Joan era pieno e il tifo non si è mai fermato, nemmeno quando la capolista ha preso il largo. Se n’è accorto anche il tecnico ospite Silvestrini, che a fine gara è andato a bordo campo a salutare alcuni ultras biancorossi. Per Osimo è la sesta vittoria per 3-0 della stagione. Per il Città di Castello, alle prese con un avvio difficile, è una sconfitta che lascia qualcosa da salvare.

Coach Marco Bartolini la vede così: «Avevo chiesto ai ragazzi di fare qualche passo in avanti e secondo me c’è stato». Non è bastato contro una squadra di questo livello: «Non siamo riusciti a mettere Osimo in difficoltà con la nostra battuta e con la palla precisa hanno dimostrato tutto il loro valore».

Il tecnico vuole ripartire dai primi due set, quelli giocati «palla su palla, senza piangerci addosso ad ogni azione». Adesso il calendario si fa più abbordabile: «Adesso è l’ora di girare il nostro campionato». Poi un pensiero per la curva: «Non è retorica ma non si vede molto in giro un attaccamento alla squadra come il loro».

Anche l’assistente Simone Marini ha visto la reazione che lo staff chiedeva dopo la brutta prova di Montorio al Vomano: «Tutti volevano una risposta dopo la prestazione di Montorio al Vomano che è stata sottotono». La squadra ha giocato con l’atteggiamento giusto, dice Marini, ma dall’altra parte della rete c’era chi faceva la differenza: «L’esperienza e la classe di giocatori come Vecchi e Ferrini si è rivelata decisiva».