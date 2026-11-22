Quarta vittoria di fila per la ErmGroup Altotevere. Il 21enne di Assisi, ex Sir: «Una bella emozione»

Il libero di solito resta lontano dai riflettori. Contro il Cus Cagliari, invece, il premio di migliore in campo è andato proprio a lui. Vittorio Broccatelli, assisano, 22 anni a gennaio e un passato alla Sir, si è preso la serata nella quarta vittoria consecutiva della ErmGroup Altotevere.

I numeri dicono che la squadra va forte. Dopo sei giornate ha 14 punti, due in più dello scorso anno, con cinque vittorie e una sola sconfitta. Davanti c’è solo la Gabbiano FarmaMed Mantova. C’è però un vizio da togliere: in casa i biancazzurri hanno sempre lasciato almeno un set agli avversari, quasi sempre il primo. Con Cagliari è andata così, e prima ancora con Savigliano.

Davide Marra, vice allenatore e preparatore atletico, non nasconde i passaggi a vuoto. «È stata una partita con alti e bassi», ammette. «Ci è mancata la concretizzazione delle azioni prolungate e siamo incappati in qualche sbavatura di troppo». Poi la squadra ha cambiato passo: «Perso il set iniziale, ci siamo ripresi alla grande e si è vista anche una bella pallavolo».

Marra da giocatore faceva il libero, e il premio a Broccatelli lo vive in modo particolare. «Quando a essere premiato è un libero vuol dire che si è reso autore di una grande prestazione», dice. In allenamento il ragazzo lavora con serietà e determinazione, e secondo Marra avrebbe meritato il premio anche in altre partite: «Svolge un lavoro oscuro che lo scout non rileva, ma la sua presenza in campo si avverte».

Lui, Broccatelli, pensa prima al gruppo. «Sono soprattutto contento della prestazione della squadra e del risultato», racconta. La chiave della partita? «Dopo essere partiti un po’ contratti, ci siamo sempre più divertiti». Sul premio è sincero: «Una bella emozione. Non mi era capitato in passato e non me lo aspettavo».