L’avvocato tifernate fa parte della Giunta Paladino. Auguri di buon lavoro da Romizi e Modena

A Citerna Forza Italia ha un nuovo delegato comunale: è Samuel Fedele, assessore nella Giunta del sindaco Enea Paladino. Il partito ha ufficializzato la nomina il 21 novembre.

Fedele fa l’avvocato e ha il suo studio legale a Città di Castello. In Comune segue diverse deleghe: verde pubblico e parchi, toponomastica, sport, formazione professionale, decoro urbano e affari legali.

La nomina rientra nel lavoro di radicamento che gli azzurri stanno portando avanti in tutta la provincia di Perugia. Il partito punta sugli amministratori locali per essere presente in modo capillare sul territorio. L’ascolto delle singole realtà della provincia resta una priorità, anche in una fase che il partito definisce intensa e che vede dirigenti e militanti molto impegnati.

Al nuovo delegato sono arrivati gli auguri di buon lavoro del segretario regionale Andrea Romizi, della segretaria provinciale Fiammetta Modena e delle segreterie regionale e provinciale.