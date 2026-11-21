Tre date a una scuola con un solo plesso, quattro a un’altra che di plessi ne ha undici. È il conto che non torna al consigliere comunale Filippo Schiattelli (Unione Civica Tiferno). Su questo ha presentato un’interrogazione su come il Comune assegna il Teatro degli Illuminati agli istituti cittadini.

Il caso riguarda “Scuole a Teatro 2027”. Secondo il consigliere, una scuola tifernate chiedeva risposte già dall’estate. Voleva sapere in tempo quali giornate erano libere e con quali regole venivano distribuite. Ha contattato più volte l’assessora alla Cultura, poi ha sollevato il tema in una videoconferenza con l’Ufficio Scuola, ma non ha avuto riscontri.

A ottobre il Comune ha chiesto agli istituti di indicare le preferenze. La scuola ha chiesto sette date a maggio e poi ha sollecitato. Il calendario è arrivato il 19 novembre, due giorni dopo un incontro in cui i problemi erano stati spiegati ai rappresentanti dei genitori. Per Schiattelli è una coincidenza «quantomeno singolare». Anche perché il calendario indica un tetto di quattro date per istituto, ma non dice come si è arrivati alla ripartizione.

Il consigliere ricorda che non è la prima volta. L’anno scorso la stessa scuola aveva protocollato la richiesta a ottobre, e una risposta utile è arrivata solo a fine gennaio, dopo tre solleciti. Per un istituto che deve programmare progetti, esperti esterni, prove e allestimenti, sapere se e quando avrà il teatro non è un dettaglio.

Le domande al sindaco sono molte: chi gestisce la struttura, se esiste un regolamento e quali criteri sono stati usati. Schiattelli chiede anche i dati sulle concessioni degli ultimi tre anni, con le tariffe applicate e le eventuali esenzioni. La proposta è una procedura fissa, con date e criteri comunicati alle scuole entro settembre di ogni anno.

Il consigliere precisa che non chiede un trattamento di favore per una singola scuola. Vuole che il teatro, spazio pubblico, venga distribuito secondo parametri trasparenti, verificabili e coerenti con la parità di trattamento.

Il testo integrale dell’interrogazione

Al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Assessori competenti, ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Gestione del Teatro Comunale degli Illuminati – Mancati riscontri alle richieste delle istituzioni scolastiche, criteri di assegnazione degli spazi e garanzie di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

PREMESSO CHE

Il Teatro comunale degli Illuminati rappresenta uno dei principali spazi culturali di Città di Castello e costituisce un bene pubblico destinato ad accogliere iniziative teatrali, artistiche, culturali, formative, sociali e associative;

numerose categorie di soggetti, tra cui associazioni culturali e sportive, istituzioni scolastiche, scuole dell’infanzia, enti del Terzo settore, altri enti pubblici e soggetti privati, possono essere interessate all’utilizzo della struttura per la realizzazione di eventi e iniziative rivolti alla cittadinanza;

la gestione e la concessione di un bene pubblico devono avvenire nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

risulta pertanto di interesse pubblico conoscere le modalità attraverso le quali vengono gestite le richieste, individuati i beneficiari e stabilite le condizioni di utilizzo del Teatro, affinché tutti i soggetti interessati possano accedere alla struttura secondo regole chiare, conoscibili e uniformemente applicate;

CONSIDERATO CHE

già nel corso dell’estate 2026, da parte di un’Istituzione scolastica cittadina, erano stati avviati ripetuti contatti diretti con l’Assessora alla Cultura, al fine di sollecitare una programmazione delle disponibilità del Teatro con congruo anticipo e di conoscere i criteri adottati per l’assegnazione delle date, senza tuttavia ricevere riscontri alle richieste formulate;

prima ancora della comunicazione del Comune del 1° ottobre 2026 relativa all’iniziativa «Scuole a Teatro 2027», nel corso di un incontro in videoconferenza con la Dirigente dell’Ufficio Scuola e l’Assessora alla Scuola, era stata nuovamente rappresentata l’esigenza di comunicare alle istituzioni scolastiche le date disponibili già nel mese di settembre, così da consentire una corretta e tempestiva programmazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa;

nel corso della medesima interlocuzione era stata inoltre richiesta l’individuazione e la condivisione preventiva di criteri chiari, oggettivi e uniformi per la distribuzione delle date tra le istituzioni scolastiche, nonché la predisposizione di un apposito regolamento che disciplinasse le modalità di richiesta e concessione degli spazi, in un’ottica di trasparenza, equità e parità di trattamento;

nonostante tali richieste fossero state rappresentate all’Amministrazione già durante l’estate e successivamente ribadite in sede istituzionale, con comunicazione del 1° ottobre 2026 il Comune ha invitato le istituzioni scolastiche a indicare le proprie preferenze per l’iniziativa «Scuole a Teatro 2027» entro il 12 ottobre;

l’Istituzione scolastica cittadina ha trasmesso in data 9 ottobre 2026 una richiesta di disponibilità per sette date nel mese di maggio 2027, successivamente sollecitata il 29 ottobre 2026;

anche dopo tale comunicazione sono proseguite le interlocuzioni e i solleciti agli uffici e agli amministratori competenti, senza che venissero forniti tempestivi chiarimenti sui criteri adottati e sulle modalità di assegnazione;

soltanto in data 19 novembre 2026, all’indomani dell’incontro del 17 novembre 2026 con i rappresentanti dei genitori delle scuole interessate, nel corso del quale erano state illustrate e condivise le criticità derivanti dalla mancata comunicazione delle disponibilità del Teatro e dalle conseguenti difficoltà organizzative per le istituzioni scolastiche, è stato trasmesso alle scuole il calendario delle date assegnate. Appare quantomeno singolare che tale comunicazione sia intervenuta proprio dopo che la situazione era stata portata formalmente all’attenzione dei rappresentanti delle famiglie, nonostante le precedenti richieste, interlocuzioni istituzionali e ripetuti solleciti. Anche il calendario trasmesso, tuttavia, non è stato accompagnato da un’illustrazione preventiva dei criteri utilizzati per la distribuzione delle disponibilità, né da chiarimenti sulle modalità con cui erano state determinate le assegnazioni;

analoghe difficoltà si erano già verificate nell’anno scolastico 2025/2026: la scuola aveva avviato i contatti con gli uffici competenti già dal 1° luglio 2025 per conoscere le modalità di prenotazione e aveva successivamente presentato formale richiesta di utilizzo del Teatro per le giornate del 28 e 29 maggio 2026, formalizzata con protocollo n. 8235/2025 del 15 ottobre 2025;

a tale richiesta erano seguiti ripetuti solleciti, in particolare nelle date del 3 dicembre 2025, 7 gennaio 2026 e 13 gennaio 2026; soltanto il 22 gennaio 2026 era stato possibile ottenere un riscontro utile alla definizione del calendario;

RILEVATO CHE

la necessità di una programmazione anticipata e di regole trasparenti era stata rappresentata all’Amministrazione già durante l’estate e successivamente ribadita in sede di interlocuzione istituzionale, prima dell’avvio della procedura «Scuole a Teatro 2027»;

nonostante tali richieste, non risulta essere stata definita una procedura annuale che consenta alle istituzioni scolastiche di conoscere entro il mese di settembre le date disponibili e i criteri sulla base dei quali vengono assegnate;

tale ritardo incide direttamente sulla programmazione scolastica, poiché le istituzioni devono predisporre e deliberare il Piano triennale dell’offerta formativa e programmare le attività di ampliamento dell’offerta formativa con congruo anticipo, individuando progetti, esperti esterni, collaborazioni, spettacoli, laboratori, prove, allestimenti e risorse necessarie;

la disponibilità del Teatro non costituisce, pertanto, un elemento accessorio o secondario, ma può rappresentare una condizione organizzativa essenziale per la realizzazione di attività educative e culturali già inserite nella progettazione scolastica;

accanto alla programmazione anticipata, risulta indispensabile disporre di un regolamento chiaro, condiviso e pubblicamente consultabile, che definisca preventivamente le modalità di presentazione delle richieste, i criteri di priorità e assegnazione, la gestione delle richieste concorrenti e i tempi entro i quali l’Amministrazione comunica gli esiti;

dal calendario trasmesso alle istituzioni scolastiche emerge che è stato previsto un limite massimo di quattro date per istituzione, ma non risultano contestualmente esplicitati i criteri utilizzati per determinare il numero e la distribuzione delle date assegnate;

a titolo esemplificativo, dal calendario risulta che istituzioni scolastiche articolate in un unico plesso hanno ottenuto tre date di utilizzo del Teatro, mentre istituzioni scolastiche organizzate su undici plessi ne hanno ottenute quattro. Tale circostanza pone un legittimo interrogativo in merito al criterio concretamente utilizzato per la ripartizione delle disponibilità: sulla base di quali parametri è stata determinata l’assegnazione? Sono stati considerati il numero dei plessi, la popolazione scolastica, il numero delle classi e degli alunni coinvolti, le effettive esigenze organizzative e progettuali delle istituzioni richiedenti oppure altri elementi? È necessario comprendere se il criterio adottato sia stato predeterminato, oggettivo e applicato uniformemente a tutte le scuole e, soprattutto, se possa ritenersi equo e proporzionato rispetto alle diverse dimensioni e necessità delle istituzioni scolastiche. La richiesta non è finalizzata a rivendicare un trattamento di favore per una singola scuola, ma a verificare che la distribuzione di uno spazio pubblico avvenga secondo parametri trasparenti, verificabili e coerenti con il principio di parità di trattamento.

la questione non riguarda esclusivamente le istituzioni scolastiche, ma investe più in generale la trasparenza delle procedure e la parità di accesso al Teatro da parte di tutte le categorie di soggetti interessati;

per garantire la correttezza delle procedure appare necessario che siano conoscibili non soltanto i criteri di assegnazione, ma anche le richieste pervenute, le concessioni accordate, gli eventuali dinieghi e le relative motivazioni, nel rispetto della normativa vigente;

risulta altresì importante conoscere il numero e la tipologia delle concessioni rilasciate negli ultimi anni, nonché le condizioni economiche applicate, comprese eventuali riduzioni, esenzioni o deroghe rispetto al tariffario ufficiale;

anche un eventuale diniego, se comunicato tempestivamente e adeguatamente motivato, consentirebbe ai richiedenti di individuare soluzioni alternative e di riorganizzare le proprie attività;

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

1. In merito alla gestione e alla regolamentazione del Teatro comunale

Quale ufficio o soggetto sia attualmente responsabile della gestione del Teatro comunale degli Illuminati e dell’istruttoria delle richieste di utilizzo;

Se sia vigente un regolamento, disciplinare o altro atto amministrativo che disciplini le modalità di concessione dello spazio, i criteri di assegnazione, le priorità e le condizioni economiche di utilizzo; in caso affermativo, dove sia possibile consultarlo e se sia prevista una sua revisione o aggiornamento;

Quali siano le procedure, la documentazione richiesta e i tempi ordinariamente previsti per la presentazione delle domande e la comunicazione degli esiti.

2. In merito ai criteri di assegnazione e alla parità di trattamento

Quali criteri siano stati concretamente adottati per la distribuzione delle date del Teatro alle istituzioni scolastiche per l’iniziativa “Scuole a Teatro 2027” e se tali criteri fossero stati definiti preventivamente e applicati uniformemente;

Per quale ragione ad una scuola, articolata su un unico plesso, siano state assegnate tre date, mentre ad un’altra scuola, costituita da undici plessi, ne siano state assegnate quattro; quali parametri abbiano determinato tale ripartizione e se siano state considerate le diverse dimensioni organizzative e le esigenze progettuali delle istituzioni richiedenti;

Se l’Amministrazione ritenga che i criteri adottati garantiscano un’equa distribuzione delle disponibilità e il rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento;

Quali criteri di priorità siano applicati in presenza di richieste concorrenti e se siano previste modalità trasparenti per risolvere eventuali situazioni di parità.

3. In merito alla trasparenza delle procedure e alle condizioni economiche

Quante concessioni del Teatro siano state rilasciate negli ultimi tre anni, suddivise per tipologia di richiedente (istituzioni scolastiche, associazioni culturali e sportive, enti del Terzo settore, altri enti pubblici e soggetti privati);

Se esista un sistema di registrazione e tracciabilità delle richieste pervenute, delle concessioni accordate e delle eventuali istanze respinte, con indicazione delle relative motivazioni, e se tali informazioni siano rese pubblicamente consultabili;

Quali siano le tariffe attualmente applicate per l’utilizzo del Teatro e gli eventuali costi aggiuntivi, nonché le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni previste per le diverse categorie di richiedenti;

Se negli ultimi tre anni siano state concesse riduzioni, esenzioni o deroghe ulteriori rispetto alle tariffe ordinarie previste dalla disciplina vigente e in caso affermativo, sulla base di quali criteri e atti amministrativi.

4. In merito ai tempi di risposta e agli impegni per la programmazione futura

Per quali ragioni, nelle annualità 2025/2026 e 2026/2027, le richieste e i solleciti delle istituzioni scolastiche non abbiano ricevuto riscontri in tempi ragionevoli e completi, nonostante le interlocuzioni avviate anche in sede istituzionale;

Se l’Amministrazione intenda adottare una procedura annuale e uniforme per la raccolta delle richieste e l’assegnazione delle date del Teatro alle istituzioni scolastiche, prevedendo che il calendario delle disponibilità e i relativi criteri di assegnazione siano comunicati entro il mese di settembre di ogni anno, così da consentire alle scuole un’adeguata programmazione delle attività didattiche e progettuali;

Se l’Amministrazione intenda rendere pubblici, prima dell’avvio della procedura annuale, i criteri di assegnazione, le eventuali priorità, i limiti di utilizzo e le condizioni economiche applicabili, in modo che tutti i soggetti interessati possano conoscere preventivamente le regole;

Se intenda predisporre, qualora non sia già vigente, un regolamento o disciplinare organico per la concessione del Teatro, ovvero procedere all’aggiornamento di quello esistente, definendo criteri oggettivi, procedure, tempi di risposta, modalità di assegnazione e obblighi di trasparenza.

Il Consigliere, Prof. Filippo Schiattelli

Città di Castello, 20/11/2026