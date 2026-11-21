Piano sociosanitario, Patto Avanti: “Zaffini prima lo legga, poi faccia polemica. E soprattutto dia una mano all’Umbria”

Perugia, 21 novembre 2026 – «Dare dei “bugiardi” a chi lavora per costruire il futuro della sanità umbra è facile. Più difficile è entrare nel merito. Soprattutto se, come ammette lo stesso senatore Franco Zaffini, il Piano sociosanitario preadottato dalla Giunta regionale non è stato nemmeno letto integralmente.

Siamo di fronte a un paradosso: Zaffini giudica un documento di oltre 350 pagine sulla base di una sintesi, sostiene che vada nella stessa direzione della precedente Giunta Tesei e, contemporaneamente, lo definisce sbagliato. Più che un’analisi, una polemica costruita a prescindere.

La verità è che alla destra dà fastidio una cosa molto semplice: dopo anni di immobilismo, la Giunta Proietti e il Patto Avanti stanno lavorando per dare finalmente all’Umbria un nuovo Piano sociosanitario. Un Piano che affronta le sfide della sanità regionale e prova a dare risposte ai bisogni delle persone. È questo il merito sul quale Zaffini dovrebbe confrontarsi, invece di distribuire etichette e slogan.

Ma c’è una questione ancora più importante. Il senatore Zaffini non è soltanto un esponente dell’opposizione umbra: è il presidente della Commissione Sanità del Senato. Un ruolo che comporta responsabilità istituzionali, non soltanto il compito di fare propaganda per il proprio partito.

Ci aspetteremmo che utilizzasse questo ruolo per battersi per un Fondo sanitario nazionale finalmente adeguato ai bisogni delle Regioni. Lo denunciano anche i presidenti di Regione di centrodestra: le risorse sono insufficienti, erose dall’inflazione e dall’aumento dei costi energetici. E ci aspetteremmo che desse una mano all’Umbria nelle partite ancora aperte con il Governo: dal finanziamento dell’ospedale di Terni alla deroga per il punto nascita di Spoleto.

Sono problemi concreti, che riguardano il diritto alla salute degli umbri. Su questi temi servono interlocutori istituzionali capaci di far pesare il proprio ruolo, non rappresentanti del Governo impegnati soltanto a difendere gli interessi della propria parte politica.

A Zaffini chiediamo dunque due cose: legga il Piano prima di giudicarlo e faccia il presidente della Commissione Sanità, aiutando l’Umbria a ottenere le risposte che aspetta dal Governo. La propaganda può servire a fare qualche titolo sui giornali. Non serve a migliorare la sanità dei cittadini».

Così in una nota i partiti del Patto Avanti