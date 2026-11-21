A che punto è la scelta del direttore della Pinacoteca comunale? Lo chiede la consigliera Luciana Bassini (Misto-Azione) in un’interrogazione al sindaco e all’assessora alla Cultura. Bassini vuole sapere se il Comune abbia avviato la selezione, quali risorse abbia stanziato e chi, nel frattempo, abbia la responsabilità scientifica e organizzativa del museo di Palazzo Vitelli alla Cannoniera.

Nell’interrogazione la consigliera ripercorre due passaggi. Nel marzo 2024 l’assessora Michela Botteghi aveva annunciato in Consiglio comunale che il nuovo regolamento avrebbe previsto la figura del direttore, da selezionare «con le risorse di bilancio». Il regolamento è stato poi approvato il 26 maggio 2025. A oltre un anno da quel voto, Bassini chiede quali atti siano seguiti e, se la procedura non è partita, per quale motivo.

La domanda riguarda anche il riallestimento annunciato dall’amministrazione. Per Bassini, chiarire chi guiderà la Pinacoteca serve a capire chi seguirà il progetto e come verrà programmata l’attività del museo negli anni a venire. La consigliera chiede quindi se esista già un piano per mostre, didattica, promozione turistica e collaborazioni con altre istituzioni culturali. E soprattutto entro quando il Comune intenda individuare il direttore.