Stesso testo a Umbertide, Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone. Nel mirino anche il reparto di Medicina, da rafforzare per i pazienti anziani

UMBERTIDE – Un solo documento, quattro consigli comunali. Il Partito Democratico dell’area umbertidese si muove in blocco sull’ospedale e lo fa adesso, mentre la Regione discute il nuovo Piano sanitario.

L’ordine del giorno è stato presentato a Umbertide, rivolto al sindaco Luca Carizia e alla presidente del Consiglio comunale Giovanna Monni. Lo stesso atto è arrivato anche nelle aule di Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone.

Il motivo della tempistica è semplice. Con la preadozione del Piano sanitario regionale si è aperta una fase in cui i territori possono dire la loro: osservazioni, proposte, precisazioni. Il Pd vuole che in quella fase ci sia anche la voce di Umbertide e dei Comuni vicini.

Le richieste sono due, precise.

La prima riguarda il Pronto soccorso, che deve restare aperto 24 ore su 24. Per i democratici è un servizio che non si può toccare, perché nelle emergenze la differenza la fanno i tempi di intervento.

La seconda riguarda il reparto di Medicina generale, che secondo il Pd va potenziato. In particolare sulla cura delle patologie geriatriche. La popolazione invecchia e i bisogni sanitari e sociali crescono di conseguenza.

L’atto chiede ai sindaci di portare queste due priorità nelle sedi istituzionali competenti, a nome delle proprie comunità. Sullo sfondo c’è il ruolo dell’ospedale di Umbertide, che il documento indica come punto di riferimento per tutta l’Alta Valle del Tevere.

«È fondamentale che le nostre comunità facciano sentire con chiarezza la propria voce in questa fase di discussione sul Piano sanitario regionale», scrivono insieme i Pd di Umbertide, Lisciano Niccone, Pietralunga e Montone. Lo scopo, aggiungono, è «difendere e rafforzare un presidio ospedaliero vitale per tutta l’Alta Valle del Tevere, tutelando il Pronto soccorso H24 e rispondendo concretamente ai bisogni di cura dei nostri cittadini più anziani».

Ora l’ordine del giorno dovrà essere discusso e votato nei quattro consigli comunali.