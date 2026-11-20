Il Comune ha stanziato 5.000 euro per le utenze domestiche. L’importo dipende dal reddito imponibile Irpef e dal numero di persone in famiglia.
A Montone c’è tempo fino al 31 dicembre 2026 per chiedere un contributo sulla tassa dei rifiuti di quest’anno. Il Comune ha messo a disposizione 5.000 euro per le utenze domestiche. Per fare domanda occorre essere in regola con i pagamenti della Tari dal 2021 al 2025 compresi.
Le percentuali si calcolano sulla Tari dovuta per il 2026. Il Comune prende in considerazione il reddito imponibile Irpef, non l’ISEE.
|Reddito imponibile Irpef
|Numero di persone nel nucleo e contributo previsto
|Fino a 15.000 euro
|1 persona 30%, 2 persone 50%, 3 o più persone 80%
|Da 15.001 a 28.000 euro
|2 persone 30%, 3 persone 50%, 4 o più persone 80%
Le domande saranno ordinate in base all’arrivo al protocollo. Se il totale dei contributi spettanti supererà i 5.000 euro disponibili, gli importi saranno ridotti in proporzione.
Il modulo va compilato e firmato, allegando una copia di un documento d’identità valido. Si può consegnare a mano al Protocollo del Comune oppure inviare a comune.montone@postacert.umbria.it, anche da un indirizzo email ordinario. Avviso e modulo sul sito del Comune di Montone.
Per informazioni, l’Ufficio Tributi risponde dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 14, allo 075 9306427 o all’indirizzo tributi@montone.org.