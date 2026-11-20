«Lu Santo Jullàre Françesco» va in scena sabato 21 novembre alle 20.45 e domenica 22 alle 17. È il secondo appuntamento della stagione di prosa e danza.

Il Francesco di Matthias Martelli parla in lombardo-veneto, in napoletano e in un volgare che mescola umbro, toscano e marchigiano. Per il suo «Lu Santo Jullàre Françesco», l’attore ha messo insieme le due versioni scritte da Dario Fo, quella del 1999 e quella del 2014. Il risultato arriva al Teatro degli Illuminati di Città di Castello per due recite, sabato 21 novembre alle 20.45 e domenica 22 alle 17.

Martelli firma la regia e interpreta lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame. «Francesco è il Santo d’Italia, quindi ho voluto mescolare drammaturgicamente le due edizioni, toccando metaforicamente l’intera penisola», spiega l’attore. In scena ci saranno quattro giullarate, una in lombardo-veneto, una in napoletano e due in volgare dell’Italia centrale.

A ottocento anni dalla morte del santo di Assisi, quello che sale sul palco è un Francesco ribelle, che sceglie la povertà, la pace e il rispetto per il mondo anche quando queste scelte lo mettono in contrasto con il potere. Martelli lo racconta con la leggerezza del giullare e la satira di Fo.