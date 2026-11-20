Zero set persi da inizio campionato. È il biglietto da visita della Salmone Osimo, la capolista che sabato alle 18.30 sarà al Pala Joan contro il Città di Castello Pallavolo. Per i biancorossi è la partita più difficile finora, e la affrontano senza Bongiorno, sicuramente out. In dubbio c’è anche Lensi.

Osimo ha un sestetto pieno di esperienza in categorie superiori. In regia gioca Cremascoli, opposto Stella. In posto 4 ci sono Vecchi e Ferrini, che ha giocato in A2 a Grottazzolina e in A3 ad Ancona. Al centro Pizzichini ha alle spalle gli ultimi anni in A3 e prima l’A2 con Tuscania e Lagonegro. Fabi ha passato una carriera a Ortona tra A2 e A3, poi è andato a Macerata. Il libero è Gabbanelli, cresciuto a Loreto: i tifoni tifernati lo ricordano come avversario negli anni d’oro dell’A2. Quest’estate ha lasciato Macerata per Osimo.

In casa biancorossa nessuno si nasconde. «Al Pala Joan arriva la prima della classe, una squadra strutturata molto bene e con delle individualità importanti», dice Matteo Panizzi, assistant coach di Marco Bartolini. L’assenza di Bongiorno pesa, ammette, «a livello dell’esperienza anche se i sostituti hanno reso bene sette giorni fa». Poi chiude: «È un test stimolante nel quale non abbiamo nulla da perdere».

Patrik Valenti indica il problema da risolvere: portare in partita quello che si fa in allenamento. «Pian piano ci arriveremo, magari già sabato speriamo di strappare qualcosa alla capolista», dice lo schiacciatore.

Arbitrano Anna D’Aniello di Nola e Chiara Crovetti di Pistoia.

Città di Castello Pallavolo: Troiani, Panizzi L., Conti, Cappelletti, Volpi, Stoppelli, Cesari L. (L1). A disp.: Panizzi G., Lensi (L2), Valenti, Cesari F., Rumori, Celestini, Cioffi. All. Bartolini.

Salmone Osimo: Cremascoli, Stella, Vecchi, Ferrini, Pizzichini, Fabi, Gabbanelli (L1). A disp.: Melonari, Girolometti, Sassi, Colaluca, Schiaroli (L2), Paci. All. Silvestrini.