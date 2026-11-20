Arcaleni: «Un organismo permanente e autonomo, aperto alle professioni sanitarie e alle associazioni». Tra gli obiettivi un Rapporto annuale sulla salute della popolazione

Una Consulta comunale della sanità e della salute per Città di Castello. La propone il gruppo consiliare Castello Cambia con una mozione che sarà presentata in Consiglio comunale. Dovrebbe diventare uno strumento permanente di ascolto, analisi e proposta, che raccoglie i bisogni sanitari dei cittadini e rafforza il confronto con la Regione Umbria, la Usl Umbria 1 e la direzione dell’ospedale tifernate.

«La tutela della salute è un diritto fondamentale e il Comune, pur non avendo competenze dirette nella gestione dei servizi, ha il dovere di rappresentare i bisogni della propria comunità», sottolinea il gruppo. Per Castello Cambia il sindaco, primo garante della salute dei cittadini, «deve poter contare su uno strumento autorevole e competente che lo supporti in questo compito».

I temi indicati sono molti. Tra questi ci sono l’invecchiamento della popolazione, la crescita della fragilità e della non autosufficienza, l’assistenza domiciliare, il disagio psicologico e sociale degli adolescenti, la sanità di prossimità e il futuro del presidio ospedaliero. Il gruppo cita anche la situazione epidemiologica del territorio per le patologie oncologiche: secondo la mozione bisogna verificare, con dati ufficiali e scientificamente attendibili, le risposte su prevenzione, screening precoce e cura.

Della Consulta farebbero parte consiglieri di maggioranza e minoranza, rappresentanti delle professioni sanitarie e degli ordini professionali, associazioni di categoria e dei pazienti, volontariato e Terzo settore. L’organismo sarebbe autonomo e potrebbe formulare raccomandazioni, promuovere approfondimenti, organizzare incontri pubblici e sollecitare i responsabili dei servizi sanitari. Ogni anno dovrebbe poi redigere un Rapporto sulla salute dei tifernati e sullo stato dei servizi sanitari e sociosanitari, da presentare pubblicamente e discutere in una seduta dedicata del Consiglio comunale.