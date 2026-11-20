In Umbria i consultori sono nati nel 1975. Sono passati cinquant’anni e la loro storia ora è raccontata in una mostra a San Giustino. È il primo dei tre appuntamenti che il Museo Storico del Tabacco ospita dal 23 al 29 novembre per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’inaugurazione è lunedì alle 11. La mostra si intitola “50 anni di consultori in Umbria. 1975-2025 – Radici profonde, sguardo al domani” e spiega come questi servizi siano nati dalle lotte delle donne. Nel tempo sono diventati un punto di riferimento per tante famiglie. Il giorno dell’apertura si parlerà di salute dei giovani, di genitorialità e di sostegno alle donne con le istituzioni, la Usl Umbria 1 e le associazioni. Fino a domenica 29 la mostra si può visitare ogni giorno dalle 16.30 alle 19.30.

Nelle sale del museo, per tutta la settimana, ci sono anche le opere di Leandri, Inferrera, Mida, Puletti e Vinci. La mostra “Libere di essere”, curata da Melisciano Arte e Liberedessere, usa l’arte per parlare di violenza, pregiudizi e stereotipi.

Venerdì 27 alle 17.30 si cambia registro. L’incontro “Sicurezza è libertà” vuole dare strumenti concreti: come riconoscere una situazione di rischio, quali diritti si hanno e come proteggersi. Ne parleranno una psicologa, Cecilia Romano, un maestro di arti marziali, Michele Ceccattini, un avvocato, Luca Ceccattini, e Lorenza Scateni della Zona Sociale 1. Modera l’assessora Loretta Zazzi. Ci saranno anche il maestro Laureta Cuku Hodaj e i danzatori di Castello Danza. Organizzano Inner Wheel, Soroptimist e Fidapa dell’Altotevere. L’ingresso è libero.

«Tre eventi diversi, ma legati da un obiettivo comune», sottolinea Zazzi: «promuovere una maggiore consapevolezza, contrastare ogni forma di violenza e ribadire l’importanza della libertà, della sicurezza e dei diritti delle donne».