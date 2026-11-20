Domenica 22 novembre alle 15.30, visita con laboratorio per il festival UNICEF «Una luce sui diritti». L’attività è consigliata dai 6 anni.

A decidere davanti a cosa fermarsi e quali dettagli osservare saranno i bambini. Domenica 22 novembre, al Castello Bufalini di San Giustino, la visita guidata partirà dalle loro domande. Si chiama «Il Castello è anche mio!» e abbina l’esplorazione delle sale a un laboratorio.

Il percorso prenderà forma man mano, seguendo quello che incuriosisce i più piccoli. È il modo scelto dal museo per dare spazio al loro diritto di essere ascoltati, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’iniziativa è organizzata da Castello Bufalini con il Comune di San Giustino e fa parte del festival «Una luce sui diritti», promosso dal Comitato regionale UNICEF Umbria.

L’appuntamento è domenica 22 novembre alle 15.30, in largo Crociani 3. L’attività è aperta a tutti, consigliata dai 6 anni e compresa nel biglietto del castello, gratuito per i minori di 18 anni e di 2 euro per gli adulti, salvo le gratuità ministeriali. Per informazioni si può chiamare lo 075 856115 o scrivere a drm-umb.castellobufalini@cultura.gov.it.