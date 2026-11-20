Il Comune rinnova il riconoscimento intitolato a Rossella Cestini e Sergio Polenzani. Per partecipare servono un ISEE non superiore a 30mila euro e una media di almeno 8,50 tra quarta e quinta.

Chi si è diplomato al termine dell’anno scolastico 2025-2026 ha tempo fino al 15 dicembre 2026 per candidarsi a una delle dieci borse di studio da mille euro ciascuna messe a disposizione dal Comune di Città di Castello in memoria di Rossella Cestini e Sergio Polenzani.

L’avviso è rivolto a chi risiede nel comune di Città di Castello e ha concluso un percorso quinquennale in una scuola superiore statale o paritaria. Tra i requisiti ci sono un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro, una media dei voti di almeno 8,50 su 10 tra quarta e quinta e non aver ripetuto la classe frequentata.

La domanda si presenta solo online. Può compilarla direttamente chi è maggiorenne. Per i minorenni può farlo un genitore o chi li rappresenta legalmente. Modulo di domanda e informazioni.

Per chiarimenti si può contattare l’Ufficio Scuola del Comune ai numeri 075 8529381, 075 8529207 e 075 8529262, oppure scrivere a scuola@comune.cittadicastello.pg.it.