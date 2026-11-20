Sabato 21 novembre alle 21, nella chiesa di San Francesco, l’orchestra I Concertisti di Umbertide si esibirà con il soprano Costanza Cutaia, il tenore Andrea Calce e tre cori.

Il preludio della «Traviata», il «Va’, pensiero» e il finale dell’«Aida». Sono alcune delle pagine che risuoneranno sabato 21 novembre alle 21 nella chiesa di San Francesco, a Umbertide, per il concerto in onore di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.

Sul podio ci sarà Michele Lo Russo, che aveva già diretto l’orchestra I Concertisti di Umbertide nella serata dedicata ai giovani solisti del 7 novembre. Con il soprano Costanza Cutaia e il tenore Andrea Calce si esibiranno il Coro Don Giorgio Trotta di Vieste, diretto dallo stesso Lo Russo, e i cori Controcanto di Bettona e dei Docenti di Perugia, preparati da Alessandro Zucchetti.

Nel programma, oltre a Verdi con il duetto «Parigi, o cara» e i cori delle zingarelle e dei mattadori dalla «Traviata», ci sarà anche Donizetti con l’aria «Quel guardo il cavaliere». L’orchestra umbertidese e il coro di Vieste avevano già portato il programma in Vaticano lo scorso dicembre.

A organizzare la serata è Gianfranco Contadini, direttore della scuola I Concertisti di Umbertide, convenzionata con il Conservatorio «Luigi Cherubini» di Firenze. Il concerto ha il patrocinio del Comune di Umbertide.