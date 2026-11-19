Il tecnico biancazzurro torna sul 3-0 in Lombardia e spiega perché ha fatto giocare quasi tutti: «Ci sarà bisogno di tutti». Marzolla verso il rientro

Un 3-0 netto, ma tutt’altro che facile. Mirko Monaldi riparte da qui, dalla trasferta di Brugherio, prima di pensare al Cus Cagliari che sabato arriva a San Giustino.

Il tecnico della ErmGroup Altotevere quel campo lo conosce bene. «Sapevamo che in casa sono e restano molto pericolosi – racconta –. D’altronde noi stessi ci siamo passati 4 anni fa, con una sconfitta per 2-3 nello stesso impianto». Brugherio è una squadra giovane e preparata, e Monaldi è sicuro che al ritorno troverà «un altro Brugherio». Ai suoi ragazzi, invece, fa i complimenti: «Si sono comportati bene, hanno rispettato tutte le direttive e anche la tenuta mentale è stata perfetta».

Domenica sono scesi in campo praticamente tutti. Mancava solo Marzolla, lasciato a riposo. Non è stata una scelta legata al risultato già in tasca. «Tutti i giocatori erano stati avvertiti di tenersi pronti – spiega Monaldi –. Nell’arco di una stagione lunga e continua ci sarà bisogno di tutti». E su Marzolla taglia corto: «Ne aveva bisogno». Meglio una pausa oggi che un problema più avanti, perché certe forzature nel lungo periodo «possono creare tensioni tecniche e fisiche».

Sabato Marzolla ci sarà. Quanto giocherà, lo diranno gli allenamenti della settimana. Nel frattempo Alpini si è fatto trovare pronto anche da opposto. «Conosciamo le caratteristiche offensive del ragazzo, che è già fortissimo come schiacciatore – dice il tecnico –. Se poi gli togliamo il fondamentale del bagher, queste peculiarità si amplificano».

Il Cus Cagliari in casa sua, al PalaPirastu, è un osso duro. Fuori casa lo è meno: a Brugherio ha perso al tie-break. Ma Monaldi non si fida. «Quella è stata una gara molto combattuta e sofferta», ricorda. Una partita così poteva capitare anche all’Altotevere. «Il rally point ti espone sempre a questo rischio – avverte –. È opportuno valutare set per set, partita per partita».