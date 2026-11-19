Giovedì 26 novembre alle 15.30, al Chiostro di San Domenico, il convegno dell’Università degli Studi Link. In programma anche una mostra fotografica sul lavoro di AMKA nella Repubblica Democratica del Congo.

Poter contare su cure adeguate durante la gravidanza e nei primi giorni di vita di un bambino non è scontato ovunque. Da questa differenza parte «Maternità senza confini», il convegno promosso dall’Università degli Studi Link per giovedì 26 novembre alle 15.30 al Chiostro di San Domenico, a Città di Castello.

Ad aprire il pomeriggio sarà l’attrice Veronica Barelli, che leggerà una testimonianza di volontariato. A seguire, docenti universitari, professionisti sanitari e operatori della cooperazione internazionale metteranno a confronto le loro esperienze. Si parlerà di salute delle donne, assistenza infermieristica e neonatale, formazione e volontariato, con uno sguardo anche agli aspetti sociali ed educativi della maternità.

Negli spazi del chiostro sarà allestita una mostra con circa trenta fotografie dedicate all’impegno di AMKA ODV nella Repubblica Democratica del Congo. Gli scatti arrivano dai luoghi in cui lavora l’organizzazione di volontariato e affiancano alle parole del convegno un racconto per immagini.

L’ingresso al convegno è libero fino a esaurimento dei posti.