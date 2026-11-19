La consigliera Roberta Gavelli ha illustrato il programma ieri in Sala Grande. A Sansepolcro una mattinata al cinema con gli studenti e un momento di memoria alle panchine rosse di San Puccio.

Un film da vedere e discutere con gli studenti, poi un omaggio alle vittime di violenza. Sono i due appuntamenti che Sansepolcro ha presentato in Sala Grande ad Arezzo in vista del 25 novembre. A illustrare il programma è stata la consigliera comunale Roberta Gavelli, in rappresentanza della Commissione Pari Opportunità di Sansepolcro.

Mercoledì 25 novembre alle 9.30, al Cinema Nuova Aurora, gli studenti delle scuole superiori cittadine assisteranno alla proiezione di «Se domani non torno», basato sulla storia di Giulia Cecchettin. Dopo il film si confronteranno con il personale del Gruppo Vitamina dell’USL Toscana Sud Est su come riconoscere il controllo e la prevaricazione nelle relazioni.

Alle 12, al Giardino di San Puccio, saranno deposti sulle panchine rosse dedicate alle vittime di violenza i fiori realizzati dai ragazzi di Casa di Rosa.

Le iniziative sono promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Sansepolcro, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e l’Azienda USL Toscana Sud Est.