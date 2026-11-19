L’inaugurazione lunedì 23 novembre alle 9.30. La Provincia di Perugia ha investito oltre 3,2 milioni di euro per la palestra e la sistemazione degli spazi esterni.

Una nuova palestra da quasi 1.100 metri quadrati per il campus Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello. Il taglio del nastro è in programma lunedì 23 novembre alle 9.30. L’investimento della Provincia di Perugia supera i 3,2 milioni di euro e comprende anche i lavori nell’area esterna.

Dalla progettazione al collaudo, l’opera è stata seguita dai tecnici del Servizio Progettazione Edilizia della Provincia. I lavori, fa sapere l’ente, si sono conclusi entro le scadenze previste dal PNRR.

La mattinata partirà dall’aula magna dell’istituto, dove sarà proiettato un video che ripercorre le fasi dei lavori. Seguirà la visita alla palestra. Alla cerimonia sono attesi le dirigenti scolastiche Luigina Dongiovanni e Marta Boriosi, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, il consigliere provinciale Gianluca Moscioni, la responsabile del progetto Daniela Cecchini, il sindaco Luca Secondi e alcuni assessori comunali.

Anche il rinfresco sarà fatto in casa. A prepararlo saranno gli studenti dell’Alberghiero, che cucineranno con i prodotti dell’azienda agraria dell’istituto.