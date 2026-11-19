La settima collettiva di Art-Ecò inaugura sabato 21 novembre alle 16.30 nell’ex oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino. Si potrà visitare a ingresso libero fino all’8 dicembre.

C’è chi ha scelto di raccontare la paura e chi la fatica di ricominciare. Sono 45 gli artisti da tutta Italia che partecipano ad «Amare è un’altra cosa», la collettiva contro la violenza di genere che l’associazione Art-Ecò porta per il settimo anno ad Arezzo. Le opere saranno esposte dal 21 novembre all’8 dicembre nell’ex oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino, in via Cavour 188.

«La violenza contro le donne non è solo quella che si vede, ma anche quella che si nasconde dietro frasi e comportamenti subdoli», spiega Mariangela Baldi, presidente di Art-Ecò. La mostra, aggiunge, è dedicata a chi è riuscita a dire basta e a chi sta ancora cercando la forza per farlo.

All’inaugurazione di sabato 21 novembre alle 16.30 interverranno l’assessora alla Cultura Natalie Dentini, il docente Alberto D’Atanasio e le rappresentanti di Pronto Donna, associazione aretina impegnata nella tutela delle donne che subiscono violenza.

La mostra è a ingresso libero. Gli orari sono dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. L’iniziativa ha il patrocinio della Misericordia di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo.