Sabato 21 novembre alle 10.30, in via Morandi, la quinta edizione di «Nati insieme».
Un solo albero, dedicato a tutte le bambine e a tutti i bambini nati nel 2025 a Umbertide. Sarà piantato sabato 21 novembre alle 10.30 al Parco Ranieri, in via Morandi, in occasione della Festa dell’Albero.
L’appuntamento, arrivato alla quinta edizione, si chiama «Nati insieme». A organizzarlo è il Gruppo Volontari Umbertide Odv, nell’ambito del progetto «PrendiAMOci cura», con il patrocinio del Comune di Umbertide.
L’idea è semplice: lasciare nel parco un albero che cresca insieme ai bambini a cui è dedicato.