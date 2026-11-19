Domenica 29 novembre alle 18 al Teatro degli Illuminati il debutto del nuovo allestimento. Sul palco gli allievi delle scuole di danza e musica insieme ai professionisti della Compagnia Italiana di Operette.

Prima le audizioni, poi le prove nei fine settimana e nei giorni liberi dalla scuola. Per 24 giovani allievi di danza e musica il percorso si conclude domenica 29 novembre alle 18, quando saliranno sul palco del Teatro degli Accademici Illuminati di Città di Castello accanto ai professionisti della Compagnia Italiana di Operette. Quella tifernate sarà la prima nazionale del nuovo allestimento di «Al Cavallino Bianco», la celebre operetta di Ralph Benatzky.

Il progetto formativo è alla quinta stagione e nasce dalla collaborazione tra la Compagnia, il Consorzio Castello Danza e la Scuola comunale di musica «Giacomo Puccini», con il contributo del Comune. A preparare i giovani danzatori è stata Elisabetta Aiello, capoballetto della Compagnia, che ha curato le coreografie e il lavoro con il corpo di ballo. La preparazione vocale e musicale è stata affidata a Giovanna Ferri Pazzaglia, docente di canto della scuola comunale.

La vicenda si svolge nel 1914, in un albergo sul lago di Sanvolfango, in Austria, dove a un certo punto arriva anche l’imperatore Francesco Giuseppe. La Compagnia ha ripreso un titolo che mancava da anni dal suo repertorio. Maria Teresa Nania, impresaria della Compagnia, ha spiegato di aver mantenuto l’impostazione tradizionale, alleggerendo il copione di alcune battute datate e dei riferimenti maschilisti. Nello spartito originale è previsto anche un coro di bambini.

Il botteghino aprirà domenica 29 novembre alle 16.30. Per informazioni sui biglietti si può chiamare il 366 737 9810.