Il riconoscimento della Federazione Italiana Cuochi è stato consegnato a Roma. Le congratulazioni del sindaco Stefano Veschi e dell’amministrazione comunale.

C’è anche un giovane di San Giustino nell’Albo d’Oro della Federazione Italiana Cuochi. È Mattia Fiorucci, che a Roma, alla Camera dei Deputati, ha ricevuto un attestato di merito nella categoria «Giovane Cuoco».

Il riconoscimento della Federazione valorizza il talento e il percorso professionale di chi sta muovendo i primi passi nella cucina italiana. A dare la notizia è stato il Comune di San Giustino, che ha rivolto al giovane cuoco le congratulazioni del sindaco Stefano Veschi e di tutta l’amministrazione.