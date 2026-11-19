Venerdì 20 novembre alle 10 la Festa dell’Albero. Il Comune invita le famiglie dei nuovi nati. Alla cerimonia parteciperanno anche due classi.
A Formole si pianterà un albero per ogni bambina e bambino nato nel 2025 a Pieve Santo Stefano. È a loro che il Comune dedica la Festa dell’Albero di quest’anno, invitando le famiglie a partecipare alla mattinata di venerdì 20 novembre.
L’appuntamento è alle 10 in località Formole, con l’arrivo di una classe della scuola primaria e di una dell’Istituto Forestale. Dopo l’accoglienza delle due classi si passerà a mettere a dimora gli alberi, uno per ciascuno dei nuovi nati.
La Festa dell’Albero è organizzata dal Comune di Pieve Santo Stefano in collaborazione con il Centro per la Biodiversità dei Carabinieri Forestali di Pieve Santo Stefano.