Avviata la procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza. Non è ancora aperto un bando per chiedere aiuti.

Chi ha subito danni per il maltempo a Sansepolcro conservi foto, video, preventivi, fatture e ricevute delle spese sostenute. È l’indicazione del Comune, che in una nota precisa di non poter erogare, al momento, risarcimenti o contributi ai privati. La documentazione potrebbe essere richiesta in una fase successiva. L’avviso del Comune di Sansepolcro

L’amministrazione ha avviato la procedura per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza dopo i danni causati dalle forti piogge dei giorni scorsi. La richiesta è ancora in fase di valutazione. Solo in caso di riconoscimento potranno essere definite eventuali misure di sostegno, con i requisiti e le modalità per presentare domanda.

Per ora, dunque, non c’è una domanda da presentare. Il Comune comunicherà sui propri canali istituzionali gli sviluppi della procedura e le istruzioni per accedere agli eventuali aiuti.