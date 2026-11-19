Venerdì 20 novembre alle 18.30 alla biblioteca «Flora Volpini» il terzo incontro della rassegna «Passi da leggere». Ingresso libero.
Germano Innocenti sarà a Citerna venerdì 20 novembre alle 18.30 per presentare il suo libro «Quel rossore di tramonto sulle mura», pubblicato nel 2026 da Daimon Editore. L’appuntamento è alla biblioteca «Flora Volpini», in corso Garibaldi.
Con l’autore ci sarà Catia Cecchetti, co-curatrice di «Passi da leggere – Gli autori si raccontano». È il terzo incontro della prima edizione della rassegna, che porta in biblioteca gli scrittori per far conoscere i loro libri direttamente dalla loro voce.
L’ingresso è libero. Per informazioni si può chiamare il Comune di Citerna al 075 8592237 o scrivere a comune@citerna.net.