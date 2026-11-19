Presentato in Sala Tevere «Umbertide Comunic_A». Il progetto porta nei negozi immagini, simboli e parole per aiutare chi ha difficoltà a comunicare. Previste anche 400 magliette con espressioni giovanili tradotte in simboli.

Entrare in un negozio, chiedere un prodotto o spiegare di che cosa si ha bisogno. Sono gesti quotidiani, ma non per tutti sono semplici. Parte da qui «Umbertide Comunic_A», il progetto presentato il 17 novembre in una Sala Tevere gremita. L’obiettivo è portare la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) nei luoghi di tutti i giorni, a partire dalle attività commerciali.

Immagini, simboli e parole affiancheranno il linguaggio verbale per facilitare la comprensione e aiutare le persone a esprimere le proprie esigenze. Il progetto punta a creare una prima rete di «Negozi CAA Friendly». Un bollino permetterà di riconoscere le attività aderenti.

Per coinvolgere anche i più giovani è prevista «Slang in CAA», una campagna che porterà su 400 magliette alcune espressioni del linguaggio giovanile tradotte in simboli.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Luca Carizia, l’assessora al Sociale e alle Pari Opportunità Lara Goracci, la presidente di ASAD Liana Cicchi e la referente ASAD di Umbertide Monica Nanni, insieme alle associazioni che hanno collaborato al progetto.